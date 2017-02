Non c'è solo la 5 porte: arriva la terza generazione di Hyundai i30 Wagon

ROMA – Riflettori puntati sulla Nuova Hyundai i30 Wagon, che verrà presentata al Salone dell’Auto di Ginevra, in programma dal 7 al 19 marzo prossimi nella cittadina svizzera, e di cui sono disponibili le prime immagini ufficiali. Questa nuova wagon conferisce un ulteriore tocco di eleganza e versatilità al filante design della nuova i30, la cui versione 5 porte è attualmente in fase di lancio in Italia. In particolare, sulla Nuova i30 Wagon la combinazione fra i proiettori full-Led e le luci diurne verticali a Led ne accentua il carattere distintivo, sottolineandone il forte impatto visivo.

Versatilità e capacità di carico ai massimi livelli

Il filante design di i30 Wagon permette alla vettura di raggiungere livelli d’eccellenza anche in tema di capacità di carico: è infatti una fra le pochissime wagon del «segmento C» a superare i 600 litri di capienza in configurazione standard (602 litri, Vda 211), un dato che supera i 1.650 litri (Vda 214) quando i sedili posteriori sono abbassati. Sotto il pianale di carico, sono inoltre presenti altri comodi scompartimenti che conferiscono grande versatilità d’utilizzo alla vettura. 4.585 mm la lunghezza complessiva della Nuova i30 Wagon, rispetto ai 4.340 mm della versione 5 porte; l’altezza massima di 1.465 mm sale a 1.475 mm con le barre portatutto. Immutate invece la larghezza complessiva (1.795 mm) ed il passo (2.650 mm). Dotazioni di sicurezza al vertice della categoria: come la sorella 5 porte, anche la Hyundai i30 Wagon disporrà di numerosi sistemi di sicurezza attiva, fra cui spiccano nella dotazione di serie la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia, il Driver Attention Alert, l’avviso di possibili collisioni frontali e la gestione automatica degli abbaglianti. Inoltre, a seconda degli allestimenti, la i30 Wagon potrà essere equipaggiata anche con l’Advanced Smart Cruise Control, con il rilevatore dell’angolo cieco abbinato al Lane Change Assist, con il sistema di avviso di possibili urti posteriori, ed il dispositivo di controllo dei limiti di velocità. Il quadro strumenti della Nuova i30 Wagon si sviluppa in orizzontale, dove spicca un display touch dedicato ai sistemi di infotainment. Dal touchscreen Lcd da 5 pollici con retrocamera integrata e connessione Bluetooth allo schermo da 8 pollici con navigatore di ultima generazione, Apple CarPlay, Android Auto e Servizi Live. Nel tunnel centrale vi è anche una ricarica wireless per smartphone.

Nuovi ed efficienti propulsori

Per un'esperienza di guida sempre dinamica e coinvolgente, Hyundai ha scelto per la nuova i30 Wagon tre motori benzina e due diesel - fra cui spiccano il nuovo 1.4 turbo da 140 cavalli, il 1.0 turbo 3 cilindri da 120 Cv ed il 1.6 turbodiesel declinato in due livelli di potenza (110 e 136 cavalli). Disegnata presso il Centro tecnico di Hyundai Motor Europe di Rüsselsheim (Germania), prodotta a Nošovice (Repubblica Ceca) e testata direttamente al Nürburgring, la terza generazione della famiglia i30 è interamente realizzata dalle varie strutture europee sviluppate da Hyundai in Europa negli ultimi 25 anni. Punta a confermare e migliorare i risultati ottenuti dalle due generazioni precedenti – di cui sono state vendute 800 mila unità in Europa fin dal 2008. La Nuova i30 Wagon sarà disponibile in Italia a primavera inoltrata, mentre la «sorella» Hyundai i30 5 porte è attualmente in fase di lancio commerciale in Italia; ad esempio, la Prime Edition in versione 1.6 CRDi da 110 cavalli è in vendita al prezzo promozionale di 21.900 euro chiavi in mano (esclusa IPT) che, in caso di permuta ed abbinato all’offerta Hyundai Finance, permette l’acquisto con 36 rate da 259 euro al mese, con inclusi nella rata anche 3 anni di manutenzione ordinaria e 3 anni d’assicurazione furto e incendio, che s’aggiungono all’esclusiva garanzia Hyundai di 5 anni a chilometraggio illimitato, con servizio d’aggiornamento mappe Lifetime Mapcare.