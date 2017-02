Nuova Mercedes Classe E 4Matic All Terrain: la station wagon che si crede un Suv

ROMA – La strada sterrata di campagna che conduce alla parete di arrampicata o i ripidi tornanti che portano al rifugio alpino semisepolto nella neve: dove le station-wagon tradizionali devono spesso gettare la spugna, la nuova Classe E 4Matic All-Terrain avanza disinvolta grazie alla maggiore altezza libera dal suolo, alle ruote di grandi dimensioni e alla trazione integrale 4Matic di serie. E fa anche una gran bella figura con il suo look incisivo, caratterizzato da poderosi passaruota sporgenti e mascherina del radiatore in stile Suv. Il lancio avverrà nella primavera 2017 con prezzi a partire da 60.700 euro. «Mai prima d'ora la Classe E era stata così versatile come la All-Terrain. Il nuovo modello coniuga infatti un look incisivo in stile Suv con l'abitabilità intelligente della station-wagon. A questo si aggiungono le tante innovazioni in materia di sicurezza e gli interni pluripremiati della Classe E – ha dichiarato Ola Källenius, membro del consiglio direttivo di Daimler e responsabile della divisione vendite di Mercedes-Benz Cars – Con la trazione integrale 4Matic di serie e la maggiore altezza libera dal suolo, dovuta alle sospensioni pneumatiche multicamera Air Body Control, anch'esse di serie, la Classe E 4Matic All-Terrain è una vettura eclettica: idonea per percorrere strade di campagna, perfetta per la famiglia e per il tempo libero».

La station wagon tedesca sulle stradine di campagna (© Mercedes)

Nato per la montagna

Gli elementi di design d'ispirazione offroad, come la mascherina a due lamelle in stile Suv o i rivestimenti neri dei passaruota, conferiscono alla All-Terrain un aspetto poderoso e robusto e la differenziano dalla classica versione station-wagon. Dinamismo ed eleganza moderna si fondono con l'autorevolezza di uno status symbol e seguono il linguaggio formale contemporaneo. Il nuovo modello eredita dalla Classe E Station-wagon tutte le soluzioni intelligenti per il vano di carico, come la posizione package di serie per i sedili posteriori che consente di portare gli schienali in una posizione più verticale di circa 10 gradi. In questo modo il volume di carico aumenta di altri 30 litri e arriva, complessivamente, a 670 litri, senza che si debba rinunciare al comfort di una cinque posti. Inoltre, lo schienale del divano posteriore frazionabile nel rapporto 40:20:40 (di serie) permette di variare in molti modi la suddivisione dello spazio in base alle esigenze personali e di privilegiare di volta in volta la capacità di trasporto o il numero di posti a sedere. Appositi interruttori situati nel vano bagagli e a destra e a sinistra degli schienali consentono di sbloccarli elettricamente. Sono inoltre disponibili tutte le innovazioni della Classe E che incrementano sicurezza e comfort e che assistono il guidatore. La All-Terrain si presenta al lancio nella versione E 220 d 4Matic (143 kW/194 Cv) con motore diesel a quattro cilindri di nuovo sviluppo. Seguirà a breve distanza una variante con motore diesel a sei cilindri. Entrambi i modelli sono equipaggiati di serie con il nuovo cambio autoMatico a nove marce 9G-Tronic.