Già pronte le gomme per i primi test di F1: sono 3.500

BARCELLONA – Pirelli porterà a Barcellona oltre 3.500 pneumatici per i primi otto giorni di test (27 febbraio-2 marzo, quindi nuovamente 7-10 marzo) con le monoposto 2017. Com’è noto, da agosto a novembre 2016 Mercedes, Red Bull e Ferrari hanno condotto i test con le mule cars, monoposto 2015 modificate per simulare i maggiori livelli di carico aerodinamico attesi a seguito del nuovo regolamento tecnico 2017. Per tutti gli altri team, che hanno ricevuto e condiviso ogni dato tecnico prodotto dai test con le mule cars, quella in Spagna sarà la prima presa di contatto con i nuovi pneumatici allargati 2017. La larghezza del battistrada passa da 245 a 305 mm per l’anteriore; da 325 a 405 al posteriore. Immutato, come si sa, il diametro dei cerchi: 13 pollici. Il test prevede anche una giornata di pista bagnata, per concentrarsi sui pneumatici 2017 con battistrada intermedio e full wet, che finora è stato possibile testare limitatamente. La data di questi test specifici è fissata per il 2 marzo, ultimo giorno della prima sessione di test, ma potrebbe essere modificata se, a seguito di una riunione con i team, si dovesse valutare un rischio pioggia in una delle tre giornate precedenti.

Quante e quali mescole a disposizione

A Barcellona saranno presenti tutte le mescole slick, oltre (come detto) a pneumatici intermedi e full wet. Mescole, come ricordiamo, quest’anno del tutto nuove, così come nuove sono le costruzioni introdotte. Il tutto con l’obiettivo, condiviso con la Fia e con i team, di portare in pista pneumatici con un più elevato livello di prestazione accompagnato da un minore degrado, al fine di consentire ai piloti di guidare in modo aggressivo in ogni fase di gara. 810 in totale i treni di pneumatici 2017 richiesti in totale dai team. Questa la suddivisione per mescola: 23 treni di dure, 263 treni di medie, 287 treni di morbide, 74 di supersoft, 51 di ultrasoft, 67 di intermedie e 45 da bagnato. I test spagnoli consentiranno anche di provare i pneumatici con mescole definite backup. Si tratta di pneumatici con mescole e costruzione 2016, che Pirelli tiene a disposizione, per eventuali esigenze limitate a particolari circuiti o condizioni, nel caso si evidenzino quest’anno carichi e prestazioni minori rispetto a quanto previsto teoricamente. Sono 70 in totale i treni di pneumatici backup richiesti dai team.