Hamilton promuove la nuova Mercedes: «Una belva. Ma sarà meglio di Ferrari e Red Bull?»

SILVERSTONE – Questa Mercedes è una «belva». Parola di Lewis Hamilton nel giorno della presentazione della nuova W08 Hybrid che affronterà il prossimo Mondiale di F1 che comincerà il prossimo 26 marzo a Melbourne, in Australia. «Dall'abitacolo somiglia molto a quella dell'anno scorso – racconta l'inglese – ma attorno a te avverti una belva ancora più potente. È quanto di più avanzato abbia mai visto su una macchina di Formula 1. Obiettivi? Impossibile porcene finché non avremo visto il potenziale in pista. Con il nuovo regolamento ci potremmo ritrovare davanti la Ferrari, o la Red Bull, non abbiamo idea. Spero che sarà una lotta serrata e che noi saremo della partita: questo è ciò che i tifosi si aspettano». Una monoposto per la quale sarà necessario un maggior dispendio di energie fisiche: «Ho aggiunto nuovi elementi al mio programma di lavoro atletico e mi sento in grande forma. Poi sono stato in fabbrica e l'impegno e il lavoro di tutti mi hanno dato ancora più energia. Abbiamo vinto tanto e ci si potrebbe accontentare, invece la gente lavora ancora più intensamente e non si dà niente per scontato». Il tre volte iridato dà anche il benvenuto al nuovo compagno di squadra, Valtteri Bottas: «So che la squadra metterà a disposizione di entrambi tutto quello che potranno per farci vincere il campionato».

I due piloti alla presentazione della W08 Hybrid (© Mercedes)

Bottas, chance da non perdere

Per Bottas è l'occasione della vita. Il finlandese ha sostituito Nico Rosberg che ha deciso di ritirarsi da campione in carica: «È un nuovo capitolo della mia carriera – ha detto il finlandese – Nuovo team, nuove regole, nuovo tutto! Questo inverno è stato lungo e intenso, specie dopo l'annuncio del mio ingaggio. Dal punto di vista fisico ho lavorato come non mai, sono in forma e voglio ringraziare tutto il team per il lavoro svolto fin qui. Ma questo è stato solo il primo passo, adesso si comincia a fare sul serio».

(da fonte Askanews)