Arriva Alfa Romeo Stelvio, il primo Suv nella storia del Biscione

ROMA – Nasce il primo Suv del marchio Alfa Romeo che esprime piena emozione di guida, massime performance e stile sportivo. Sono queste le peculiarità del più autentico spirito Alfa che, per la prima volta in oltre un secolo di storia, si ritrovano in una sport utility. Il suo nome è Alfa Romeo Stelvio e vuole cambiare le regole del segmento dei Suv premium di medie dimensioni. Oggi il marchio ha deciso di sorprendere il pubblico con tre nuove versioni (Stelvio Business, Stelvio Super e Stelvio Executive) che sono pronte a raccogliere l'entusiasmo dei numerosi appassionati che hanno già decretato il successo dell'esclusiva First Edition, lanciata poche settimane fa in Emea, e ancor prima della versione Quadrifoglio presentata, in anteprima mondiale, lo scorso novembre a Los Angeles.

Dinamica di guida coinvolgente

Fin dal suo nome il modello assicura un'esperienza di guida entusiasmante e, al tempo stesso, garantisce il massimo livello in termini di comfort e versatilità tipica di questa categoria. Il passo dello Stelvio infatti è il valico montano più alto d'Italia e la strada statale 38 che lo attraversa, che si snoda per più di 20 chilometri e conta oltre 75 tornanti, è ormai diventata sinonimo di viaggio. Per affrontarla nel migliore dei modi, magari condividendola con le persone più care, esiste un Suv che permette di godere appieno di quest'esperienza unica al mondo, grazie alla sua perfetta combinazione tra piacere di guida, stile italiano e versatilità: Alfa Romeo Stelvio. Come da tradizione Alfa Romeo, il nuovo Suv assicura un comportamento dinamico impeccabile, da vera sportiva, come dimostrano una distribuzione equilibrata dei pesi, lo sterzo più diretto del segmento e sospensioni evolute con tecnologia esclusiva Alfalink, oltre a un ampio impiego di materiali ultraleggeri e tecnologici, quali la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione e l'alluminio per i motori, le sospensioni, il cofano, i parafanghi, le portiere ed il portellone. Inoltre, per una tenuta di strada senza compromessi, il Suv Stelvio propone il sistema integrale Alfa Romeo Q4 e, a richiesta, può essere equipaggiato con il differenziale posteriore autobloccante meccanico. Non solo prestazioni e handling eccellenti, quindi, ma anche tanto spazio a disposizione dei passeggeri per vivere e condividere il piacere del viaggio, qualunque sia la destinazione da raggiungere.

Design sportivo al 100% Alfa Romeo

Le proporzioni di Stelvio esprimono compattezza, forza e dinamicità: 468 centimetri di lunghezza, 167 cm di altezza e 216 cm di larghezza. All'esterno, si caratterizza per la linea accattivante che nasce dal perfetto equilibrio tra tradizione, design e performance: è una vera e propria alchimia che appartiene alla storia ultrasecolare del marchio. Per ottenerla, ieri come oggi, è necessario coniugare, sapientemente, le tre caratteristiche del design Alfa Romeo: il senso delle proporzioni, la semplicità e la cura per la qualità delle superfici. Sono gli stessi ingredienti che hanno dato vita al modello Giulia - il nuovo paradigma Alfa Romeo e fonte d'ispirazione per il futuro - che sono stati ovviamente rielaborati accuratamente per essere adeguati a un volume diverso come quello di una sport utility. Infine, a sottolinearne l'affascinante linea il cliente può scegliere tra 9 colori di carrozzeria e 9 diversi cerchi in lega che mettono in risalto la sua silhoutte sinuosa. La stessa impronta di sportività elegante si ritrova nell'abitacolo che si conferma pulito, essenziale e cucito come un abito, con cura artigianale e materiali pregiati: pellami, anche Pieno Fiore, legni veri e tessuti sono stati scelti per la loro piacevolezza visiva e tattile e assemblati in modo da fare sentire la mano dell'uomo. Al centro di tutto il guidatore, come dimostrano il tunnel diagonale, la plancia leggermente ondulata e il volante, rivestito in pelle, piccolo e diretto per adattarsi a tutti gli stili di guida. A sua disposizione anche un chiaro quadro strumenti Tft a colori (con display da 3,5" o 7") che offre tutte le informazioni essenziali mentre l'interfaccia uomo/macchina si compone di due comandi rotativi che regolano, in modo semplice e immediato, il selettore Alfa Dna e il sistema Alfa Connect. Quest'ultimo, a seconda degli allestimenti, propone un display da 6,5" o 8.8" ad alta risoluzione, anche con funzione di navigazione 3D integrata, che rappresenta l'ultima frontiera dell'infotainment. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli.

Prestazioni di assoluta eccellenza

Oltre al suo stile distintivo e alla sua eccellente dinamica di guida, Alfa Romeo Stelvio mostra tutto il suo carattere con due nuovi propulsori - 2.0 Turbo benzina da 280 Cv e 2.2 Diesel da 210 Cv - che esaltano al meglio l'anima sportiva del Suv che, soprattutto sul percorso misto, restituisce sensazioni uniche anche al guidatore più esperto. Abbinate al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4, le motorizzazioni appartengono a una nuova generazione di propulsori a quattro cilindri interamente in alluminio e dotate di albero di trasmissione in fibra di carbonio. Innovativi e affidabili, i motori di Stelvio rappresentano il meglio della tecnologia del Gruppo e sono prodotti in Italia negli stabilimenti di Termoli (benzina) e Pratola Serra (gasolio), in aree dedicate ai motori Alfa Romeo, con processi e metodologie all'avanguardia che li proiettano ai vertici delle loro categorie per prestazioni ed efficienza. Un dato su tutti: Stelvio 2.0 Turbo Benzina da 280 Cv è best in class in termini di accelerazione passando da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi. La gamma sarà completata con altri nuovi propulsori tra cui il 2.0 Turbo benzina da 200 Cv e il 2.2 Diesel da 180 Cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. Il 2.2 Diesel da 180 Cv sarà anche disponibile con trazione posteriore.