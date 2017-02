L'ex direttore tecnico Ferrari Mario Almondo passa alla Brembo

STEZZANO – Sarà l'ex direttore tecnico della Ferrari Mario Almondo, attuale presidente e amministratore delegato di Brembo China, il nuovo responsabile nelle corse del più famoso produttore italiano di freni, prendendo il posto di Riccardo Cesarini. Quest'ultimo, dopo sedici anni di attività nel ruolo di direttore del Performance Group, a partire dal 1° marzo 2017 lascerà l'azienda per perseguire nuove sfide professionali. «Durante gli anni della sua gestione ha garantito lo sviluppo e la crescita costante del business racing, contribuendo in modo diretto al successo di Brembo nel mondo – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società – Brembo desidera ringraziare l’ingegner Riccardo Cesarini per il grande contributo personale e professionale dato all'azienda in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il suo nuovo futuro professionale. La piena continuità in termini di strategia di business e di conoscenza tecnica di un settore così competitivo e rappresentativo come quello del racing sarà garantita dall'arrivo di Mario Almondo». Almondo, laureato in Ingegneria delle tecnologie industriali al Politecnico di Milano, ha un lungo trascorso professionale in Ferrari, dove tra il 1991 e il 2013 ha ricoperto con successo posizioni apicali, sia in Gestione industriale sia in quella sportiva, tra le quali direttore industriale e direttore tecnico della Scuderia. Lasciata la Rossa di Maranello nel 2013 per perseguire nuovi obiettivi imprenditoriali nel mondo delle start-up, nel 2015 è entrato in Brembo per assumere la responsabilità del mercato cinese.