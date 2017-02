Ecco la Force India: «Siamo sognatori, lotteremo con Mercedes e Ferrari»

SILVERSTONE – Dopo Williams, Sauber e Renault, arriva anche il momento della Force India, presentata a Silverstone a poco più di un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1, in programma il 26 marzo in Australia. La Vjm10 motorizzata Mercedes ha confermato al volante il messicano Sergio Perez assieme al giovane francese Esteban Ocon, alla seconda stagione in F1 dopo l'esordio con la Manor. «Lo scorso anno siamo arrivati al quarto posto della classifica costruttori – ha detto il presidente Vijay Mallya – Siamo sognatori e vogliamo combattere contro Mercedes, Red Bull e Ferrari. Sergio Perez è un combattente, Ocon è un giovane di talento: gli manca un po' di esperienza in F1 ma è normale». A Cyril Abiteboul, responsabile del team Renault, che ha sostenuto ieri che squadre meno ricche come la Force India «pagheranno lo sforzo economico» dei nuovi regolamenti, Mallya risponde: «Abiteboul potrebbe dover rimangiarsi quello che ha detto. In una corsa agli armamenti non conta la quantità dei mezzi posseduti, ma la qualità delle armi».

(Fonte: Askanews)

Il momento della presentazione in cui Perez e Ocon hanno svelato la monoposto (© Force India)