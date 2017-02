Valentino Rossi sfida Le Iene ai videogame: «Io prendo Lorenzo!». E si confessa

ROMA – Una sfida ai videogame, che diventerà però anche l'occasione per una confessione a cuore aperto con due amici, lontano dallo stress delle piste e delle gare. Valentino Rossi sarà protagonista questa sera di un inedito e interessante servizio de Le Iene Show. Gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis lo faranno sedere sul divano davanti alla Playstation per vedere se riusciranno a batterlo, almeno su una moto virtuale. Ma, nel frattempo, tenteranno di distrarlo con qualche domanda indiscreta e impertinente, come da marchio di fabbrica del programma televisivo di Italia 1. E il Dottore non si tirerà indietro, anzi sfodererà delle risposte davvero stuzzicanti. Ecco un'anticipazione di ciò a cui potremo assistere stasera:

Valentino: Scegliamo i piloti ufficiali. Chi prendi?

Iene: Io voglio Valentino.

Valentino: Te prendi me e io prendo…

Iene: Tu chi prendi? Siamo molto curiosi... Secondo noi dovresti prendere uno dei primi tre dell’anno scorso.

Valentino: Lorenzo, io o Marquez...? Ok, io prendo Lorenzo.

Iene: Ricominceresti la tua carriera da capo?

Valentino: Sarebbe bello, più che altro perché avrei 16 o 17 anni.

Iene: Cosa cambieresti?

Valentino: Delle volte... tanti errori, gare buttate via, Mondiali. Vincerei i due Mondiali di Valencia.

Iene: Nella tua carriera ti ha fatto arrabbiare di più Biaggi, Marquez o Lorenzo?

Valentino: Con Biaggi c’è stata una grande rivalità, quindi forse direi Biaggi.

Iene: In caso di vittoria del decimo Mondiale come festeggeresti?

Valentino: Non lo so.

Iene: Non succede, ma se succede, continuerai a gareggiare o no?

Valentino: Mi piacerebbe avere questo problema sinceramente. Ho un contratto di due anni, quindi, corro per due anni.

Un momento del servizio che andrà in onda stasera (© Ansa)

Iene: Nel paddock c’è del nonnismo verso i nuovi arrivati?

Valentino: Poco. Non è più come i vecchi tempi. Quando ero piccolo io c’era più nonnismo. Adesso i piloti giovani che arrivano sono più spavaldi. Hanno meno rispetto per i vecchi.

Iene: La volta che hai fatto arrabbiare di più tuo padre Graziano?

Valentino: Una volta da piccolino i carabinieri mi hanno ritirato lo scooter. Quando sono tornato a casa ho detto che mi avevano ritirato lo scooter e Graziano era già abbastanza arrabbiato. Ho preso l’ape e il giorno dopo mi hanno ritirato anche l’ape. Lì si è arrabbiato moltissimo.

Iene: Quando gareggi, cosa dici quando parti?

Valentino: Mi inc...o, mi insulto, dico le parolacce.

Iene: Nel calcio è quasi d’obbligo l’astinenza dal sesso prima delle partite. Prima di una gara hai consumato?

Valentino: Sì, mi è capitato.

Iene: Hai mai fatto una follia per amore?

Valentino: Chilometri in macchina per raggiungere le morose.

Iene: «Dalle morose» nel senso che facevi un tour?

Valentino: No, nel senso una per volta.

Iene: Sei mai stato rifiutato da una donna?

Valentino: Sì. Mi è capitato più di una volta.

Iene: Prima o dopo il successo?

Valentino: Durante.

Iene: A 38 anni nessun erede. Ci pensi ogni tanto?

Valentino: Sì, mi piacerebbe avere un figlio prima o poi. Piano piano. Facendo questa vita è sempre difficile.

Iene: Baratteresti mai un Mondiale con uno scudetto dell’Inter?

Valentino: No, non posso. È una cosa troppo grande.

Iene: Dei nove campionati Mondiali il più bello qual è stato?

Valentino: Il più bello è stato il primo con la Yamaha.