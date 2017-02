Un leader a sorpresa per il Rally di Svezia: svetta subito Mads Ostberg

TORSBY – È il norvegese Mads Ostberg, a sorpresa, il primo leader del Rally di Svezia: suo il miglior tempo nello shakedown del giovedì mattina sulla prova speciale Skalla, lunga 6,86 km. Al debutto stagionale sulla Ford Fiesta, dopo aver saltato l'appuntamento inaugurale a Montecarlo, lo scandinavo ha tratto vantaggio dalla sua profonda conoscenza delle insidiose condizioni del fondo stradale locale: «Ho molta esperienza di neve e cercherò di approfittarne – ha spiegato alla vigilia della sua undicesima partecipazione in Svezia – I miei avversari, però, conoscono meglio le loro vetture, mentre per me è tutto nuovo: la macchina, il team, tutto. La Fiesta è fantastica, riesce a sviluppare grande velocità tra le curve, specialmente quando si trova un po' di aderenza, ma cerco di non strafare, perché è molto facile commettere piccoli errori». Alle sue spalle, staccato di appena un decimo, si è piazzata la Citroen C3 di Craig Breen, davanti alla vettura gemella del neozelandese Hayden Paddon. Ma la maggior parte dei protagonisti hanno preso la prova di oggi solo come un'occasione di controllare il corretto funzionamento delle loro auto, risparmiando le gomme tassellate invernali per la gara vera e propria. Uno di questi è stato il campione del mondo in carica e recente vincitore del Rally di Montecarlo, che ha chiuso solo diciassettesimo sulla sua nuova Fiesta.