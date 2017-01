Valentino Rossi porta al debutto la Yamaha con il trucco: le ali nascoste

«Arriva il nuovo telaio», anticipava ieri il Dottore, ed oggi eccolo in pista. Ma l'aerodinamica non è come le altre: sotto le pance c'è una doppia carena, con canalizzazioni che simulano il carico delle vecchie alette ora proibite dal regolamento