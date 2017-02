Maverick Vinales di nuovo più veloce di tutti. E chi lo ferma più?

PHILLIP ISLAND – E sono tre su tre. Dopo Valencia e Sepang, anche a Phillip Island il più veloce di tutti è Maverick Vinales, che prosegue così il suo en plein nei test pre-campionato della MotoGP. Se già ieri Top Gun era stato l'unico ad abbattere il muro dell'1:29, oggi ha fatto ancora meglio, fermando i cronometri su 1:28.549 nelle prime ore di prova, un tempo che è rimasto poi imbattuto fino alla bandiera a scacchi. Il resto della giornata, lo spagnolo l'ha dedicata alle simulazioni di gara, mettendo in mostra un passo altrettanto impressionante, con diversi giri consecutivi sul piede dell'1:28. Alle sue spalle (ma staccato di quasi tre decimi) si conferma Marc Marquez, seguito dal compagno di squadra Dani Pedrosa a rimarcare il buono stato di forma della Honda. Sorprende invece il quarto tempo di Jonas Folger, sulla Yamaha satellite del team Tech 3, anche oggi migliore dei debuttanti. Le due Ducati ufficiali si piazzano al sessimo e ottavo posto, di nuovo con Andrea Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo, ma separati di un solo decimo. I due hanno però seguito programmi differenti: Desmodovi più concentrato sullo sviluppo della moto, Por Fuera sull'adattamento al suo stile di guida. Gli altri piloti italiani sono decisamente più distanti: solo undicesimo Valentino Rossi, a ben nove decimi dal suo compagno di squadra; dodicesimo Andrea Iannone, anche lui dietro al suo vicino di box Alex Rins (sesto); tredicesimo Danilo Petrucci sulla Ducati satellite del team Pramac. Il prossimo e ultimo test, tra meno di un mese, è in programma in Qatar, dove due settimane dopo scatterà il primo Gran Premio della stagione 2017.