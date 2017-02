Mercato auto in crescita anche a gennaio

ROMA – Non si ferma la crescita del mercato automotive, anche a gennaio del nuovo anno: non si tratta comunque di una notizia che stupisce, in quanto il mercato auto è stato per mesi uno dei traini principali della nostra economia, nonché uno dei pochi comparti che è riuscito a resistere agli influssi negativi della crisi economica. Da questo punto di vista, poi, i dati rilevati dal Ministero dei Trasporti e dalla Motorizzazione non fanno altro che confermare la vivacità di un trend che promette scintille anche nel 2017. Vediamo dunque quali sono i dati relativi al settore automotive nel gennaio del 2017, sia per quanto riguarda le nuove immatricolazioni, sia per i numeri registrati nel settore della compravendita di auto usate.

Gennaio 2017: continua la crescita del mercato auto

Stando ai dati raccolti dalla Motorizzazione e comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il settore automotive ha iniziato il nuovo anno alla grande: i numeri registrati a fine gennaio, infatti, parlano di un aumento delle immatricolazioni pari al +10,1% solo nel primo mese del 2017, per un totale complessivo di oltre 171.000 nuove unità registrate presso la Motorizzazione. I dati, poi, si fanno ancora più interessanti se paragonati ai risultati di gennaio 2016: in questo caso, infatti, ad un anno di distanza le immatricolazioni di auto sono aumentate addirittura del +13,4%. Da questo punto di vista, è la Fiat Chrysler ad aver raccolto i maggiori consensi sul mercato italiano, con un boom di vendite davvero elevato.

Mercato auto: sorride anche la compravendita di auto usate

Non solo auto nuove e nuove immatricolazioni: gennaio 2017, infatti, ha registrato anche un’interessante crescita del settore automotive legato alla compravendita di vetture usate. Sempre secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, apprendiamo che l’aumento di trasferimenti di auto è aumentato del +1,1% a gennaio di quest’anno: una crescita che è coincisa con un totale di oltre 378.000 unità vendute. Indubbiamente, il web ha avuto un ruolo importante nell'affermazione di questo trend grazie alla nascita di portali specializzati che hanno reso la ricerca dell’auto giusta più facile, permettendo agli acquirenti di avere accesso velocemente ad una preziosa miniera di informazioni. Siti come automobile.it, ad esempio, che combina sia annunci di auto usate che nuove rappresentano un punto cruciale per la crescita di questo settore, grazie alla facilità con la quale riescono a far incontrare domanda e offerta su un unico portale.

Quali sono i brand che hanno riscosso il successo maggiore?

Adesso che abbiamo sviscerato i dati relativi al boom del settore automotive, non ci resta che scoprire quali sono i brand che hanno venduto più vetture in questo primo mese del 2017. Da questo punto di vista, non possiamo non citare l’Alfa Romeo: in questo caso, infatti, il totale delle auto vendute a gennaio ha sfiorato le 3.500 unità, con un considerevole aumento del +27%. Infine, il grande successo raccolto da Fca: come anticipato poco sopra, la Fiat Chrysler ha registrato un aumento delle vendite pari al +19%, raggiungendo la quota del 4% per quanto riguarda il totale delle vendite legate al settore automotive.