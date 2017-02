Chi l'ha visto? Jorge Lorenzo è disperso anche oggi: «E non so perché»

PHILLIP ISLAND – Hai voglia a cercare alibi. A sostenere che sì, dopo nove anni consecutivi passati in Yamaha un periodo iniziale di adattamento alla Ducati era inevitabile. A ribadire che, tutto sommato, ogni giorno va un pochino meglio, e anche oggi è riuscito a limare mezzo secondo dal tempo di ieri: «Oggi abbiamo lavorato molto, cercando di girare in maniera sempre più costante e abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti, compiendo molti giri in 1:30. Domani vedremo se riusciremo a migliorare il nostro passo e a scendere sotto l'1:30 con continuità». Ma la dura, fredda realtà che Jorge Lorenzo è costretto a guardare in faccia è quella della classifica. Che anche oggi lo relega al quindicesimo posto, a 1.3 secondi dalla vetta, ma soprattutto a otto decimi dalle migliori Ducati, quella del suo compagno di squadra Andrea Dovizioso (quinto) e perfino quella del privato Alvaro Bautista (quarto), che è la versione vecchia di un anno. «Evidentemente mi manca ancora tanto – confessa Por Fuera – Sono ancora molto lontano dai primi, ma un pelo più vicino agli altri. Eppure devo analizzare i dati per capire perché Bautista riesca ad andare più forte di me in molte curve, con una moto teoricamente inferiore, come anche Dovizioso». Le curve, appunto: sono proprio quelle a fare la differenza, in negativo. «In molte non ho la fiducia per entrare veloce e poi aprire il gas, così perdo molto tempo – prosegue il campione maiorchino – E poi c'è la messa a punto dell'elettronica, che dà al motore un carattere troppo nervoso. Devo capire cosa fare insieme ai miei tecnici».

Andrea Dovizioso esce dal garage in Australia (© Michelin)

Dovizioso non del tutto felice

Più ottimista il suo compagno di squadra, che pure non nasconde la presenza di alcuni limiti tecnici: «Oggi è stata una giornata piuttosto positiva e mi sentivo meglio sulla moto rispetto a ieri – commenta Desmodovi – Abbiamo fatto parecchie prove di setup, com’era nel nostro programma e abbiamo avuto dei riscontri interessanti. Rimangono ancora alcune aree su cui lavorare e dobbiamo riuscire a far girare meglio la Desmosedici GP, però oggi i miei tempi sono stati più veloci e siamo tutti più vicini. C’era meno vento, la moto era molto più stabile, e le prove di assetto che abbiamo fatto mi hanno aiutato a migliorare il feeling».