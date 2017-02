Dopo Yamaha, anche la Aprilia svela una carena con le finte alette

PHILLIP ISLAND – Lo spettacolare circuito australiano di Phillip Island sta ospitando i penultimi test MotoGP prima del via ufficiale alla stagione 2017. Un banco di prova severo e importante per le Aprilia Rs-Gp di Aleix Espargarò e Sam Lowes, che oggi hanno trovato condizioni ideali dal punto di vista climatico. Aleix, in sella alla Rs-Gp in versione 2017, ha portato al debutto una nuova carenatura, frutto di studi aerodinamici, raccogliendo, per qualche giro, le prime importanti informazioni da verificare ulteriormente. Nella mattinata il pilota spagnolo dell'Aprilia ha fatto segnare il suo miglior crono in 1:29.501, che gli vale un ottimo sesto tempo a soli sei decimi dalla vetta e addirittura a due decimi dal campione del mondo Marquez. Costantemente veloce, nel pomeriggio Aleix ha continuato ad esplorare le opzioni di assetto ciclistico ed elettronico, terminando la sua sessione con una simulazione su 15 giri consecutivi. «Stiamo migliorando, già ieri eravamo partiti con il piede giusto – racconta Espargarò – Oggi abbiamo fatto tante prove di ciclistica, sono più che soddisfatto sia del giro veloce sia, ed è molto importante, del nostro passo durante la simulazione di gara. La moto non è molto cambiata rispetto alla Malesia ma aumenta costantemente il mio feeling, specialmente con la gomma anteriore che è molto importante per il mio stile di guida. Ora dobbiamo continuare a far crescere il nostro pacchetto».

Sam Lowes in pista nelle prove in Australia (© Aprilia)

Anche Lowes sempre più veloce

Soddisfatto anche Sam Lowes, debuttante nella categoria regina, che giro dopo giro aumenta il suo feeling con il prototipo Aprilia, specialmente per quanto concerne le traiettorie, i punti di frenata e lo stile di guida. «Oggi abbiamo lavorato bene, sono contento – commenta il giovane britannico – Continuo a scoprire come vadano guidate queste moto e inizio a sentire di cosa ho bisogno per abbassare i tempi. Guidare qui a Phillip Island la Rs-Gp è speciale, la pista mi piace e sono sicuro che domani potremo fare un ulteriore passo verso una buona base di partenza per la stagione 2017». Conclude il responsabile corse della casa di Noale, Romano Albesiano: «Stiamo facendo dei buoni test, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda il feeling dei piloti. Aleix sta continuando a lavorare sulla moto 2017 che aveva già giudicato favorevolmente nelle prove in Malesia, è stato molto veloce sia sul giro secco sia sul ritmo. Per Sam si tratta di continuare a girare senza troppe pressioni, sta iniziando ad adattare il suo stile di guida a questa moto e sono sicuro che arriverà ad un livello soddisfacente prima del Qatar. Abbiamo fatto debuttare la carenatura anteriore 2017 con Aleix, sicuramente la riproveremo per confermare in pista gli incoraggianti risultati ottenuti nelle simulazioni al computer».