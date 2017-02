Vinales torna più veloce di tutti, Marquez e Rossi sono già in gara

PHILLIP ISLAND – Il copione sembra lo stesso a cui ci siamo ormai abituati nel corso di questi test invernali: anche nella seconda giornata di prove in Australia, il più veloce è Maverick Vinales. Il nuovo arrivo della Yamaha, ieri quarto, è balzato in testa a inizio giornata e ci è rimasto fino alla bandiera a scacchi (con un tempo di 1:28.847), ribadendo una striscia di giri veloci anche sul finale. Il suo vantaggio sul resto del gruppo è stato notevole: ben mezzo secondo sul migliore degli inseguitori, Marc Marquez. Il campione del mondo, però, oggi si è ancora concentrato sul passo gara, completando il maggior numero di tornate in assoluto (oltre cento), la maggior parte sul piede dell'1:29. Alle sue spalle due moto satelliti: l'altra Honda di Cal Crutchlow e la Desmosedici di Alvaro Bautista, migliore dei ducatisti. Il più veloce del team Ducati ufficiadle è stato invece anche oggi Andrea Dovizioso, che ha tolto un secondo al suo miglior crono di ieri e ben sette decimi al riscontro stabilito dal suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. Por Fuera oggi è riuscito ad andare quattro decimi più forte di mercoledì, ma si è comunque fermato in un'altra deludente quindicesima posizione. Alle spalle del sorprendente Aleix Espargaro (sesto su Aprilia) e di Jonas Folger (settimo e migliore dei debuttanti) si piazza quindi l'uomo del giorno, Valentino Rossi, che come regalo di compleanno si deve accontentare dell'ottava piazza. Una prestazione non certo esaltante, ma comunque promettente per il passo mostrato nelle simulazioni di gara: anche lui, come il rivale Marquez, è infatti riuscito a tenere stabilmente il ritmo dell'1:29. Andrea Iannone porta la Suzuki al 12° posto (dietro al suo compagno Alex Rins, nono), mentre Dani Pedrosa ha compiuto solo 40 giri, fermandosi al 16°, a causa di un piccolo malessere che lo ha colpito oggi. La MotoGP torna in pista per la terza e ultima giornata di test a Phillip Island quando in Italia sarà quasi la mezzanotte.