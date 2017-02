Scattano i test MotoGP in Australia, ed è sempre Marquez contro Rossi

PHILLIP ISLAND – La MotoGP torna in pista per la seconda tornata di test pre-campionato, stavolta in Australia, ma i protagonisti sono sempre loro: i grandi rivali Marc Marquez e Valentino Rossi. Lo spagnolo della Honda chiude in testa la prima giornata, apparentemente più a suo agio con il nuovo motore che tanti grattacapi gli aveva dato in Malesia, con un tempo di 1:29.497, ma il Dottore si è portato alle sue calcagna sul finale (con un tempo più lento di soli 186 millesimi) dopo essersi salvato anche da una potenziale caduta a inizio sessione. Bene anche l'altro italiano Andrea Iannone, pure lui autore di un notevole balzo in avanti nei minuti conclusivi, che lo ha portato in terza posizione, ma decisamente più staccato dalla vetta: oltre quattro decimi.

Jorge Lorenzo rincorre ancora

Alle sue spalle una serie di piloti racchiusi invece in un fazzoletto: Maverick Vinales, a lungo secondo, in extremis è scivolato al quarto posto, davanti a Cal Crutchlow e al nostro Danilo Petrucci, migliore delle Ducati con la moto satellite (ma della versione più aggiornata, la GP17) del team Pramac. In settima posizione si piazza Dani Pedrosa, ottavo Andrea Dovizioso con la prima Rossa ufficiale. Per trovare il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo bisogna invece scendere fino all'undicesimo posto: anche a Phillip Island, come già a Sepang, Por Fuera si è concentrato sull'adattamento alla sua nuova Desmosedici e i riscontri cronometrici tardano ad arrivare. Le prove riprendono domani, poco prima della mezzanotte italiana.