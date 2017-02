Max Biaggi approda anche al festival di Sanremo (con Moto Guzzi e Bianca Atzei)

ROMA – Max Biaggi esordisce in una clip musicale. Il campione romano è infatti protagonista, in sella a una Moto Guzzi, nel video del brano «Ora esisti solo tu» che Bianca Atzei porta in gara al festival di Sanremo 2017. È una partecipazione che ha più di un carattere di straordinarietà, ovviamente a partire dal motociclista: Max Biaggi è uno dei più grandi campioni della storia recente del motociclismo con sei titoli mondiali conquistati (quattro volte nel Motomondiale 250 e due volte in Superbike, in sella alla Aprilia Rsv4) e una lunga militanza che lo ha visto in pista fino al 2015 quando, a tre anni dal ritiro, tornò in gara nella tappa malese del Mondiale Sbk riuscendo, caso unico, a conquistare uno straordinario podio. Un altro grande motivo di interesse è la Moto Guzzi che Max Biaggi cavalca nel video per raggiungere la sua compagna Bianca Atzei, un pezzo unico di grande valore: si tratta infatti di Silver Knight, la special su base Moto Guzzi V9 con la quale i preparatori di Omt Garage conquistarono l’edizione 2016 di Lord of the Bikes, il primo talent sul mondo della customizzazione, condotto da Dj Ringo e trasmesso su Sky Uno. Alla vigilia della attesa seconda edizione del programma, che andrà in onda dal prossimo 26 febbraio, la moto vincitrice della prima stagione si mostra così su strada in tutta la sua bellezza e la sua unicità. Col brano «Ora esisti solo tu», scritto da Francesco Silvestre e ora accompagnato dal video con Max Biaggi e Moto Guzzi protagonisti, Bianca Atzei è in gara al 67° festival della canzone italiana che vedrà la sua serata conclusiva sabato 11 febbraio, come da tradizione sul palco del teatro Ariston di Sanremo.