Ducati e Marco Melandri lanciano la loro corsa al Mondiale Superbike

AREZZO – Dopo aver chiuso un 2016 con undici vittorie di cui sei consecutive, il team Ducati è pronto ad affrontare la trentesima stagione del campionato mondiale Superbike. Presso il data center Aruba ad Arezzo, si è svolta la presentazione di programmi, piloti e moto per l‘avventura iridata 2017. Giunta al terzo anno, la partnership tra lo sponsor e la casa di Borgo Panigale è stata caratterizzata da un costante trend di crescita a livello sportivo, tanto da puntare con decisione al titolo piloti e costruttori per la stagione alle porte. «Nelle ultime stagioni la Panigale R è cresciuta costantemente dal punto di vista della competitività e, grazie anche alla sinergia tra i progetti MotoGP e Sbk, abbiamo raccolto tanti successi – spiega il direttore generale Gigi Dall'Igna – Lo sviluppo però non si ferma mai: nei test invernali abbiamo portato diverse novità a livello di motore, ciclistica ed elettronica, ed ora vogliamo concretizzare pienamente il nostro potenziale con l’obiettivo di vincere il titolo piloti e costruttori. Sappiamo che i nostri avversari sono molto agguerriti, ma possiamo contare su due piloti dal valore indiscusso come Chaz e Marco oltre ad una squadra estremamente competente e affiatata, quindi guardiamo con ottimismo alla sfida che ci attende».

Melandri e Chaz Davies alla presentazione del team (© Ducati)

Una conferma e un ritorno

Per l’occasione è stata anche svelata la nuova livrea della Panigale R ufficiale, ulteriormente evoluta dal punto di vista della ciclistica, motore ed elettronica. A portarla in pista sarà nuovamente Chaz Davies, reduce da una stagione da record che ne ha rinforzato lo status di protagonista nel Mondiale delle derivate di serie. «L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento emozionante – ammette il pilota gallese – Siamo pronti a ricominciare da zero, anche se naturalmente speriamo di mantenere il livello di forma mostrato nell’ultima parte dello scorso campionato. Durante l’inverno mi sono reso conto che nulla resta mai veramente fermo in questo sport, abbiamo tutti una grande voglia di migliorare e ridefinire i rispettivi limiti. Ducati sta dando il massimo per affilare ulteriormente le armi a nostra disposizione, e ogni giorno facciamo un altro passo verso il nostro obiettivo, ma il meglio deve ancora venire». Nel paddock c’è grande attesa per il rientro alle competizioni di Marco Melandri, pilota veloce ed esperto, che in Sbk ha già ottenuto 19 vittorie e 49 podi complessivi in quattro anni e che ha già dimostrato di avere un ottimo feeling con la sua nuova Panigale R. «Sono entusiasta per questa opportunità – commenta il campione ravennate – Il mio feeling con la Panigale R e la squadra è stato ottimo fin da subito, e giro dopo giro abbiamo scoperto il nostro potenziale, avvicinandoci gradualmente ai primi. È difficile fare pronostici perché il campionato Sbk è più competitivo che mai, ma non vedo l’ora che si spengano i semafori a Phillip Island per tornare ad assaporare l’adrenalina che solo le gare ti sanno dare. Non sarà facile battere i nostri avversari, ma faremo di tutto per farci trovare pronti, dopodiché… tutto è possibile».

L'amministratore delegato Claudio Domenicali sul palco di Arezzo (© Ducati)

Punta in alto

Nel corso dell’evento sono stati illustrati a media, sponsor e partner del team i programmi sportivi e le novità tecniche per il campionato, che inizierà il 24 febbraio a Phillip Island. «I successi ottenuti nel 2016 dal team e le sei vittorie consecutive di Chaz hanno contribuito a chiudere alla grande un anno importante per Ducati, celebrando il nostro novantesimo anniversario in costante crescita, sia da un punto di vista sportivo che commerciale, superando le 55 mila moto vendute in un anno e facendo segnare un nuovo record all’azienda – conclude l'amministratore delegato Claudio Domenicali – La Superbike si corre con moto derivate dalla serie, è da sempre un campionato strategico e importante per Ducati e ci consente di sviluppare dei prodotti straordinari, come la Panigale R. Un campionato dove le nostre moto e i nostri piloti hanno scritto pagine fondamentali della storia del motociclismo e dove vogliamo mantenere un ruolo da protagonisti. Essere in pista con due piloti di questo calibro, ci permette di essere ottimisti e fiduciosi per la stagione 2017». Il team è già in partenza per l’Australia, dove il 20 e 21 febbraio si svolgeranno i consueti test pre-stagione, in vista del primo round del campionato mondiale Superbike 2017 in programma il weekend successivo.