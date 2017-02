«Usi il cellulare in auto? Via la patente»

ROMA – L'utilizzo del telefonino resta il nemico principale per la sicurezza degli automobilisti. Per questo bisogna adeguare la normativa prevedendo il ritiro immediato e la sospensione per 15 giorni della patente come sanzione minima per chi viene sorpreso a parlare al cellulare mentre guida. A proporlo è stato Giuseppe Bisogno, direttore della polizia stradale, che ha partecipato ad una tavola rotonda promossa dalla Fondazione Ania. «Ormai l'uso del cellulare – ha sottolineato Bisogno – non significa soltanto rispondere ad una telefonata. Significa chattare oppure inviare messaggi ed è la principale causa di distrazione alla guida oggi. Con tutte le conseguenze nefaste che ne derivano. Oltre agli appelli che si possono fare a non utilizzare il telefonino in questa maniera, c'è sicuramente l'esigenza di adeguare la normativa a cominciare dal ritiro immediato della patente di guida e alla sospensione di quindici giorni». Il convegno è stato anche l'occasione per presentare il nuovo corso della Fondazione Ania, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione. Dopo 12 anni la Fondazione non si occuperà solo di sicurezza stradale ma, come ha spiegato il presidente Maria Bianca Farina, realizzerà un'azione sociale capace di intercettare le esigenze di sicurezza dei cittadini reinterprentandole in chiave di protezione: «La Fondazione Ania che raccoglie il testimone dalla Fondazione per la sicurezza stradale ha ampliato gli obiettivi per occuparsi della prevenzione e della sensibilizzazione di tutti i rischi ai quali siamo esposti. Penso alla salute, alla casa, alle catastrofi: tutto ciò che dobbiamo fronteggiare durante il nostro vivere quotidiano».

(Fonte: Askanews)