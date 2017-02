Il pronostico di Marc Marquez: «Chi lotterà per il Mondiale quest'anno»

ROMA – I primi test pre-campionato della MotoGP ci hanno consegnato un panorama più combattuto e incerto che mai. Dieci piloti racchiusi in quattro decimi nella classifica finale, tre case diverse in cima alla lista dei tempi in altrettante giornate, un nuovo acquisto (Maverick Vinales) leader assoluto, ma con il campione del mondo in carica Marc Marquez a tallonarlo a poco più di un decimo. Ma Magic Marc, che da iridato in carica è sulla carta anche il favorito d'obbligo per la stagione che si appresta ad iniziare, come valuta dal suo punto di vista i valori in campo della concorrenza? «Non si può mai dire con certezza, ma guardate gli ultimi test di Sepang – ha raccontato al sito specializzato inglese Crash – Al primo giorno Stoner è stato il più veloce, con Dovi secondo sempre sulla Ducati. Il giorno successivo il più veloce è stato Iannone con la Suzuki, e nell'ultimo è toccato a Vinales per la Yamaha. Perciò sembra che ci siano di nuovo quattro costruttori molto forti e molti piloti già ad altissimo livello, e mancano ancora altri due test. Sono in molti ad aver la possibilità di vincere delle gare quest'anno, ma la cosa più importante alla fine sarà la lotta per il campionato. Questo significa che, per riuscirci, bisognerà cercare di gestire tutto ciò che serve. Ma sarà una stagione difficile, ovviamente».

Come vede gli avversari

Il pericolo pubblico numero uno rischia di essere il suo quasi coetaneo (ha 22 anni contro i suoi 23) Vinales: «Insieme a Maverick corsi alcune gare da piccolo in Spagna, ma non ci sfidammo mai insieme nella stessa categoria. Ma sì, Vinales è il nome nuovo e penso che lotterà per il campionato. Come anche Valentino, Lorenzo, Dani. Sarà bello». Ma anche Jorge Lorenzo, che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Ducati, non va escluso dalla lista dei potenziali protagonisti: «A Valencia, nel suo primo test con la Ducati, il suo livello non era così male – spiega il campione della Honda – Poi, forse, dopo aver passato un lungo periodo lontano dalla moto durante l'inverno, a volte ci vuole un po' di tempo per ritrovare il giusto feeling, e nel primo giorno a Sepang era molto lontano. Ma al secondo si è avvicinato e nell'ultimo ancora di più. Da ciò che abbiamo visto a Sepang, anche Jorge sarà pronto a lottare per la vittoria». Quanto a lui, anche Marquez promette battaglia, per nulla appagato dai tre titoli mondiali vinti in quattro anni di MotoGP: «Cercherò di lottare ogni anno – promette – sentirò addosso la pressione e il mio obiettivo sarà sempre quello di vincere il campionato. Onestamente, bisogna essere ossessionati. Bisogna lavorare molto sodo in ogni inverno per cercare di essere pronto a lottare una volta di più per il titolo. Vedremo. Ovviamente io ci proverò sempre e più Mondiali riuscirò a vincere, meglio sarà!».