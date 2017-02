C'è il progetto: un Gran Premio per le strade di Roma dal 2018

ROMA – Prende corpo il progetto di una gara automobilistica nel cuore di Roma. Presto, insomma, potremmo veder sfrecciare delle monoposto tra la nuvola di Fuksas e il palazzo della civiltà del lavoro, sulle strade del quartiere Eur. È il piano che hanno discusso ieri la sindaca Virginia Raggi insieme al suo assessore allo Sport Daniele Frongia e al presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, come rivela un comunicato stampa del Campidoglio. L'idea non è nuovissima: qualche anno fa fece già discutere i residenti, e poi venne abbandonata, la possibilità di disputare un Gran Premio cittadino di Formula 1 nella Capitale, al posto della storica corsa di Monza. Stavolta, invece, la prospettiva è completamente diversa: a correre nella Città eterna sarebbero le vetture della Formula E, l'innovativa serie destinata alle auto elettriche, che già disputa i suoi ePrix in grandi metropoli di tutto il mondo come New York, Buenos Aires, Montreal, Città del Messico e, in Europa, Berlino, Parigi, Montecarlo e Bruxelles. Da tempo gli organizzatori spingono per organizzare un appuntamento anche in Italia e ieri l'amministratore delegato del campionato, Alejandro Agag, ha ottenuto un incontro con i vertici politici del Comune e con il presidente di ente Eur Spa Roberto Diacetti. La stessa prima cittadina sembrerebbe piuttosto favorevole all'idea: il messaggio fortemente ecologista e sostenibile dal punto di vista ambientale (le macchine non inquinano e non fanno neanche rumore) di questa serie avrebbe infatti convinto anche il Movimento 5 stelle che si è sempre detto contrario, ad esempio, all'organizzazione di altri grandi eventi sportivi come le Olimpiadi. Tanto che un nuovo incontro è stato fissato già nelle prossime settimane, con l'obiettivo di inserire la tappa romana già nel calendario della prossima stagione 2017-2018. Anche sul territorio il progetto è già in fase di discussione: venerdì scorso alcuni consiglieri e assessori si sono incontrati al nono municipio. Vedremo dunque quali sviluppi avrà il nascituro ePrix di Roma in Formula E, e se gli appassionati capitolini di quattro ruote potranno presto vedere figli d'arte come Nicolas Prost e Nelsinho Piquet o nipoti come Bruno Senna sfidarsi sulle strade della loro città.