Interni ecologici (e made in Italy) per Mercedes Edition 50 e Gla45

DETROIT – Dinamica, la prima microfibra ecologica made-in-Italy (ottenuta da fibre di Pet, un prodotto di eccellenza brevettato a Gorizia), apre il 2017 al Salone dell’auto di Detroit, confermandosi tra i materiali scelti da alcune case automobilistiche come Mercedes-Benz, General Motors e Ford per i rivestimenti dei modelli presentati in anteprima all’appuntamento internazionale. Tra le novità più attese dell’edizione 2017, una grande première mondiale: il nuovo modello Amg Gt C Coupé della casa stellata presentato alla rassegna statunitense in occasione del 50° anniversario della Mercedes-Amg. Dinamica ha interpretato gli interni della Edition 50 e della rinnovata Mercedes-Amg Gla45, il Suv compatto della casa di Stoccarda, che si caratterizza nella Yellow Night Edition con un design sportivo e grintoso con accenti in pelle gialla e rivestimenti in nero Dinamica. Il raffinato materiale dal cuore green ha affascinato anche Stella McCartney (che l’ha voluta per le sue nuove borse). Ecologica, riciclata e riciclabile, è ottenuta con una lavorazione ad acqua che rende le fibre ancora più resistenti e rispetta l'ambiente. Il risultato è un prodotto versatile, dall'aspetto raffinato e dai colori particolarmente brillanti.

Gli interni della Mercedes-Amg Gla45 (© Mercedes)

Un vestito nuovo

Il commento di Lorenzo Terraneo, amministratore delegato di Miko, azienda produttrice di Dinamica, sull'edizione 2017 del Salone dell'auto di Detroit: «Scegliere Dinamica significa, anche per i nostri clienti dell’automotive, condividere una filosofia e dei valori centrati su ricerca, innovazione e attenzione all’ambiente. Essere eco-consapevoli è essenziale per poter garantire un prodotto intelligente, che ascolti e risponda alle necessità del mondo in cui viviamo». A conferma del trend più che positivo che l’industria dell’auto sta vivendo a livello globale, Dietmar Exler, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler e a capo di Mercedes-Benz Cars, ha osservato come il gruppo stia iniziando l’anno in pole position: «Siamo davvero orgogliosi dei risultati del 2016, che ci hanno permesso di scalare la vetta del segmento premium, con oltre due milioni di vetture vendute. Un traguardo conquistato con largo anticipo rispetto al 2020, che era il nostro target iniziale. Il più grande merito di questo successo viene certamente dalla nostra offensiva di nuovi modelli che negli ultimi anni ha ringiovanito il nostro marchio». E Dinamica, partner riconosciuto di Mercedes-Benz, veste gran parte di essi. Importanti novità del mondo Dinamica sono previste a marzo al rinomato Salone di Ginevra, forse il più prestigioso e atteso nel mondo dell’auto.