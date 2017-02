Fausto Gresini fa debuttare in Moto2 un altro giovane talento: Jorge Navarro

FAENZA – Nella sede della Gresini Racing a Faenza si è tenuta la presentazione del team Gresini Moto2, al via del campionato del mondo Moto2 2017 con una Kalex affidata a Jorge Navarro. Il giovane pilota spagnolo, il cui ventunesimo compleanno cade proprio oggi, assieme al team manager Fausto Gresini ha tolto i veli alla moto con cui debutterà quest’anno nella combattutissima categoria intermedia del Motomondiale. Già grande protagonista nel 2016, la squadra ha presentato un programma ambizioso, che prosegue nella valorizzazione dei giovani talenti grazie al prezioso contributo di Federal Oil (al sesto anno di collaborazione con Gresini Racing), market leader nel settore dei lubrificanti per moto in Indonesia, nazione in cui il mercato delle moto ha grandissimi volumi e dove la MotoGP gode di un seguito straordinario da parte dei media e dei fan. «Il nostro programma nel campionato del mondo Moto2 assieme a Federal Oil continua ad essere un progetto molto ambizioso – spiega Gresini – Nella stagione 2017 porteremo al debutto in Moto2 uno dei migliori talenti espressi dalla Moto3, Jorge Navarro. Un pilota di indubbio talento, che nel 2016 è comunque risultato uno dei grandi protagonisti della cilindrata più piccola, nonostante alcuni infortuni non gli abbiano permesso di esprimere appieno il suo potenziale. Jorge ha tanta voglia di fare bene e lo scorso novembre, nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche, ha già voluto provare la Kalex per iniziare a prendere le misure a una categoria tutta nuova per lui; in seguito ha avuto modo di operarsi, di allenarsi molto e recuperare la forma fisica; una messa a punto necessaria che ora gli consentirà di affrontare al meglio i prossimi test in preparazione della prima gara in Qatar. Ovviamente siamo consapevoli che è un debuttante e quindi non possiamo pensare di essere tra le squadre che possono ambire al titolo, ma credo che potremo crescere in fretta e iniziare a lottare per le posizioni che contano in breve tempo».

Jorge Navarro sulla sua Kalex (© Gresini)

Esordiente e promettente

Nato il 3 febbraio del 1996 a La Pobla de Vallbona, nei pressi di Valencia, Jorge Navarro ha affrontato la sua prima stagione completa nel campionato del mondo Moto3 nel 2015, al termine della quale ha ottenuto il titolo di debuttante dell'anno con quattro piazzamenti a podio. Lo scorso anno ha ottenuto due vittorie, a Barcellona e ad Aragon, chiudendo la classifica generale al terzo posto. «La presentazione di una nuova stagione rappresenta sempre un momento molto speciale e in questo caso per me lo è ancora di più, perché segna l’inizio di una emozionante avventura all’interno di un progetto solido e ambizioso – dichiara Navarro – Ho già avuto modo di guidare la Kalex Moto2 lo scorso novembre, anche se in realtà sono stati test condizionati da alcuni miei problemi fisici. Durante l’inverno ho avuto tempo per recuperare e adesso mi sento ogni giorno più forte e carico di energie; in più, potrò contare su qualche altro giorno prima di tornare in sella, quindi penso proprio che potrò essere al cento per cento in vista dei primi test dell’anno. Lavorerò cercando di progredire passo dopo passo, per imparare e per adattarmi al meglio a questa categoria. So di poter fare bene, perché ho a disposizione tutto ciò che serve, ossia una grande squadra e un’ottima moto». I primi test dell’anno del team Gresini Moto2 si svolgeranno il 18 e 19 febbraio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna.