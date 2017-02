Gresini lanciatissimo in Moto3: «Siamo un top team, puntiamo al titolo»

FAENZA – La sfida del team Gresini Moto3 è partita ufficialmente oggi: la presentazione della squadra si è svolta questa mattina nel reparto corse Gresini Racing a Faenza, alla presenza della famiglia Mularoni, del team manager Fausto Gresini e dei due piloti, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, che hanno svelato la livrea delle due Honda Nsf250Rw con le quali prenderanno parte al campionato del mondo Moto3 2017. «Possiamo senza dubbio affermare di essere un top team della categoria e siamo convinti di avere le credenziali per lottare per la conquista del titolo, come del testo abbiamo fatto nelle ultime due stagioni – rilancia il team manager Fausto Gresini – Di Giannantonio ha ottenuto grandi risultati già nel 2016 e ora è ulteriormente cresciuto e maturato, per cui ci aspettiamo molto da lui. Martin ha già accumulato una buona esperienza ed è un pilota che mi piace molto: ha talento e credo che anche lui potrà darci grandi soddisfazioni. Del resto, la scelta di Jorge ricade nell’ottica di avere un team con due piloti potenzialmente vincenti: questo è l’obiettivo del team. Non avvertiamo pressione, bensì ci sentiamo pronti e preparati per affrontare questa sfida!».

Diggia con la sua Honda Nsf250Rw (© Gresini)

Una novità e una riconferma

Il team Gresini Moto3 si presenta al via del Mondiale 2017 con una coppia di piloti che nutre grandi ambizioni: nel 2016, al suo debutto sul palcoscenico iridato, Fabio Di Giannantonio è diventato in breve tempo uno dei grandi protagonisti del campionato, mostrando una crescita incredibile. A partire dal suo primo sensazionale piazzamento a podio, il secondo posto ottenuto lo scorso maggio al Mugello, il diciassettenne pilota romano è infatti stato in grado di inserirsi costantemente al vertice, salendo altre due volte sul podio (ad Assen e a Brno) e chiudendo la classifica generale al sesto posto, a un soffio dal titolo di debuttante dell'anno. «L’anno scorso ho affrontato la mia prima stagione nel campionato del mondo Moto3 con il team Gresini e mi sono divertito tantissimo, crescendo e maturando esperienza – dichiara Di Giannantonio – Ora siamo pronti a ripartire insieme per affrontare il 2017 e indubbiamente l’obiettivo è quello di fare molto bene. Cercheremo di fare sempre delle belle gare, per provare a giocarci qualcosa di importante! Oggi abbiamo tolto i veli alla mia nuova moto e quello che posso dire, in attesa di tornare in pista nei test di Valencia in programma tra qualche giorno, è che è bellissima. La nuova livrea mi piace particolarmente perché è assieme aggressiva ed elegante, con molte zone bianche: credo che potremo fare grandi cose insieme! Nei test effettuati lo scorso novembre abbiamo potuto provare alcune novità che ci sono piaciute; ora, nei prossimi continueremo a lavorare per cercare di arrivare preparati al meglio alla gara di apertura. Siamo pronti e carichi per questa nuova sfida!». Accanto al Diggia ci sarà il diciannovenne spagnolo Jorge Martin, altro giovanissimo pilota di talento e potenziale protagonista della stagione che prenderà il via il prossimo 26 marzo in Qatar. «Oggi inizia una grande stagione per tutti noi – spiega Martin – Mi sono allenato duramente durante l’inverno e ora sono carico di energie per cominciare! Sono molto contento di essere entrato a far parte di questo team, penso che potremo fare un ottimo lavoro insieme e raggiungere grandi traguardi. Ora aspettiamo soltanto di tornare in pista tra qualche giorno per riprendere a lavorare, ma sono fiducioso perché già lo scorso novembre, in occasione dei primi test in sella alla Honda, mi sono trovato molto a mio agio e sono riuscito ad essere veloce. La moto è differente da quella che ho guidato finora nella mia carriera nel Mondiale, ma mi è piaciuta un sacco sin dal primo momento. Possiamo crescere ancora e sono convinto che potremo lottare per le prime posizioni: non sarà facile, ma abbiamo il potenziale per farlo!». I primi test dell’anno sono in programma l’8 e il 9 febbraio sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna.