È la Ferrari Gtc4Lusso la supercar più bella dell'anno

PARIGI – La giuria dell’International automobile festival, presieduta dall’architetto di fama internazionale Jean-Michel Wilmotte, ha assegnato alla Ferrari Gtc4Lusso il premio Most beautiful supercar of the year. Per questa vettura si tratta del primo riconoscimento europeo conquistato nel 2017. Nel corso della cerimonia inaugurale del festival, nel prestigioso spazio de Les Invalides, a Parigi, il direttore del centro stile Ferrari, Flavio Manzoni, ha ricevuto il premio di fronte a circa 600 ospiti. Manzoni ha ringraziato la giuria con queste parole: «Sono molto orgoglioso e onorato per questo premio che ricevo a nome della Ferrari e di tutto il gruppo di lavoro del centro stile Ferrari. La Ville Lumiere è un simbolo di eleganza e bellezza che rappresenta al meglio la vera essenza della Ferrari Gtc4Lusso». La Gtc4Lusso sarà in mostra all’International automobile festival fino al 5 febbraio.

Il direttore del centro stile Flavio Manzoni ritira il premio (© Ferrari)