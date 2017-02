Antonio Giovinazzi per la prima volta in pista sulla Ferrari

FIORANO – È stato il circuito di Fiorano ad ospitare il debutto ferrarista di Antonio Giovinazzi su una SF15-T. Antonio, entrato a fare parte della Scuderia Ferrari per la stagione sportiva 2017 in qualità di terzo pilota, ha completato il programma, concordato con la Federazione internazionale dell'automobile, che prevedeva prove di comparazione tra simulatore e pista. Al termine il 23enne di Martina Franca, vicecampione in carica della Gp2, ha commentato: «È stata una bellissima emozione, perché per me era la prima volta con una monoposto di Formula 1. Uscire da un box con una Ferrari, per un italiano, è un’esperienza fantastica. Le prove sono state molto interessanti e le procedure da seguire davvero tante, però i ragazzi del team sono stati molto gentili ed estremamente disponibili e questo ha reso le cose molto più facili. Ringrazio tutta la squadra». Le prove con la monoposto 2015 (come prevede il regolamento per i test fuori stagione) proseguiranno domani.

Un'altra immagine del primo test di Antonio Giovinazzi con la Rossa (© Ferrari)