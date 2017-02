La leggenda della F1 Emerson Fittipaldi fa coppia con Pininfarina: ecco la Ef7 Vision

ROMA – L'arte incontra la velocità: dal sogno di un campione, dall'ingegneria tedesca e dal design italiano nasce la Fittipaldi Ef7 Vision Gran Turismo by Pininfarina. Fittipaldi Motors presenta la prima di una serie di vetture nate dalla mente di un leggendario pilota automobilistico campione del mondo e due volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, Emerson Fittipaldi. La sua unica missione è quella di applicare tutta la sua conoscenza della pista alla creazione di una nuova esperienza che elevi la capacità di guida di tutti gli appassionati di supercar nel mondo. La vettura è sviluppata in collaborazione con Pininfarina e Hwa e sarà anche disponibile nella serie Gran Turismo, il franchise da corsa di Sony PlayStation. La Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina sarà presentata il 7 marzo 2017 al Salone internazionale dell'auto di Ginevra sullo stand Pininfarina.

(Fonte: Askanews)