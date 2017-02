«La F1 ha perso il suo fascino. Ma non per colpa di Bernie Ecclestone»

ROMA – Giuseppe Dorigo, ex regista dei Gran Premi di F1: da uno che ci ha lavorato a stretto contatto, chi è Bernie Ecclestone?

Sono di parte, per me è una persona speciale. La sua Formula 1 era un piccolo Stato, governata da un dittatore illuminato.

Ma nel 2017 la dittatura illuminata di un 86enne funzionava ancora?

Oggi si è perso un grande valore: questo è un Mondiale piloti, non ingegneri. Ma l'errore lo hanno commesso le squadre.

Ecclestone non ha colpa? È stato lui a teorizzare una Formula 1 esclusiva, con piloti distanti dal pubblico, irraggiungibili.

Lui voleva dei gladiatori moderni, per aumentare il fascino delle corse. Nelson Piquet, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, a 25 anni, erano uomini.

E potevi avvicinarli, avere un contatto, stringere loro la mano.

Le regole erano le stesse: il paddock era chiuso e c'erano i pass per entrare. Ma mentre una volta i piloti, scesi dalla macchina, parlavano mezz'ora con gli ingegneri e avevano finito, adesso arrivano in pista alle otto di mattina e sono in riunione permanente fino a sera. I giornalisti non li vedono più.

Questo accade anche in MotoGP: i pass, le riunioni, gli impegni. Ma lì i paddock sono comunque pieni e i piloti sono comunque personaggi.

In F1 non sono affascinanti. Li vedi solo in conferenza stampa, mentre danno risposte preparate in anticipo. Ed è tutta una farsa.

Non è stato anche Ecclestone a concepire una F1 così?

No. Dipende dalle squadre, che oltretutto al loro interno sono molto meno compatte di quanto appaiano da fuori.

Come possono fare i nuovi proprietari americani a riprendere il controllo dalle squadre?

Non è detto che serva una nuova dittatura. Di sicuro c'è bisogno di restituire alla Formula 1 il suo fascino. Oggi è diventata troppo complicata da seguire tecnicamente. Invece bisogna fare in modo che chi guida torni ad essere un personaggio forte. La F1 è diventata tale grazie alla televisione, ed Ecclestone ne è stato il grande profeta: ha creato una struttura, di cui ho avuto l'onore di far parte, che è entrata nella storia. Oggi la tv è entrata in un periodo di transizione, per via dei computer, delle smart tv eccetera. Probabilmente la Liberty Media, che è una grande esperta di nuove tecnologie, lo comprende meglio e da questo punto di vista Ecclestone ha fatto la scelta ideale affidando la sua creazione a loro.

Lui, però, sperava di restare altri due o tre anni...

So che già da qualche tempo diceva che l'anno prossimo avrebbe lasciato. Penso che lui si sia reso conto che oggi dominano dei mezzi di comunicazione che a lui non interessano più. Ecclestone ha sempre avuto due enormi doti: una capacità di logica talmente alta da sembrare elementare, e una grandissima visione del futuro.

Fin qui abbiamo parlato dell'Ecclestone pubblico, ma nel privato che persona è?

Un miliardario capace di andare a mangiare un panino, non per taccagneria ma per familiarità. Negli affari un genio, che usa la sua logica terrificante e la sua capacità di guardare avanti. In riunione lascia fare dei lunghissimi discorsi ai suoi interlocutori e tace, poi alla fine pronuncia questa frase: «Secondo me la cosa migliore che tu possa fare è questa...».

D'altra parte anche lui ha iniziato come commerciante, quindi ha imparato a convincere e a trattare.

E a mettere a posto i minimi dettagli. Da lui ho imparato che le cose vanno fatte bene, possibilmente meglio degli altri, e migliorandosi costantemente. All'inizio della nostra giornata di lavoro noi arrivavamo in pista prima di tutti, e c'era la riunione produttiva con tutti i responsabili. Alla sera c'era il debrief, in cui si cercava tutto ciò che aveva funzionato e soprattutto quello che non aveva funzionato, perché il giorno successivo andasse meglio. C'è stato un momento in cui avevamo accese in pista 128 telecamere.

E riuscivate a gestirle tutte?

Sì, perché l'organizzazione era perfetta. Pensa che i camion, nel paddock, vengono posizionati con il laser. Perché quando si fa la prima ripresa che apre il Gran Premio, i telespettatori guardando dall'alto devono avere l'impressione che tutto sia perfetto.