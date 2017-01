Andrea Iannone domina il secondo giorno di test a Sepang, quarto Valentino Rossi

SEPANG – Si chiude nel segno di Andrea Iannone la seconda giornata di test di MotoGP a Sepang, in Malesia. L'abruzzese della Suzuki strappa il primato della combinata a Casey Stoner, fulmine del lunedì su Desmosedici GP17. Il collaudatore Ducati oggi non è sceso in pista lasciando il posto a Michele Pirro. Il più veloce della combinata si conferma quindi il neo arrivato nel box di Hamamatsu che a meno un'ora e 45 minuti dalla bandiera a scacchi segna già il miglior tempo della giornata poi abbassato nelle battute finali con un giro perfetto chiuso in 1:59.452. Secondo tempo per Maverick Viñales in scia del numero 29 Suzuki (1:59.858), quarto per Valentino Rossi a otto decimi da Iannone. Alvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), già ieri nelle posizioni di vertice, anche nel martedì malese firma il terzo tempo a 766 millesimi dal primo; al settimo posto Andrea Dovizioso termina il secondo giorno di test a 989 millesimi dal suo ex compagno di scuderia. Alla ricerca del passo migliore con la nuova moto Jorge Lorenzo: il numero 99 oggi entra nella top ten con l'ottavo tempo lavorando anche a fondo sulla GP17 e ricucendo in parte la distanza dai piloti di testa sofferta nel primo giorno. Decimo Marc Marquez a 1.079 dal leader di giornata. Domani, mercoledì 1° febbraio, l'ultima giornata di test. L'azione in pista inizierà alle 10 ora locale, in Italia saranno le 3 di notte.

(Fonte: Askanews)