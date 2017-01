Ai test di Sepang un casco invernale e innevato per Valentino Rossi

SEPANG – Ricomincia l’attesissima stagione di MotoGP 2017 e, ai primi test di Sepang, Valentino Rossi presenta la nuova grafica del suo casco speciale. Nonostante le temperature torride della Malesia, il nuovo casco mostra elementi prettamente invernali. Costruito come una palla di neve, rende omaggio al paese natale del Dottore, mostrando la miniatura del suggestivo paesaggio notturno di Tavullia innevata, racchiusa in una sfera di cristallo. Sul lato sinistro della visiera, i cartelli stradali della città di origine e del limite di velocità, che, non a caso, è di 46 km/h. Sulla parte frontale del casco, nelle vicinanze del municipio e del muro dove si spiega lo striscione dell’official fan club, spicca lo scudetto tricolore del logo Agv, un elemento distintivo che da più di 20 anni affianca Valentino nella sua incredibile carriera. Sulla mentoniera, l’immancabile numero di battaglia 46 giallo-fluo si intreccia con la base di legno dello snow globe, la quale cinge la testa fino allo spoiler biplano del nove volte campione del mondo.

Una vista laterale (© Agv)

Protezione e tecnologia

Il Pista GP R, evoluzione dell’innovativo Pista GP, il casco della MotoGP, è il casco più protettivo mai sviluppato. Grazie all’introduzione di Race 3 Max Pinlock, una visiera Class 1 Optic con 100% Max Vision Pinlock, e della chiusura brevetta Visor Lock System, il casco full carbon Agv Pista GP R offre campo visivo senza paragoni. Con l’utilizzo del nuovo spoiler biplano testato in galleria del vento, le performance aerodinamiche risultano massimizzate, mentre il comfort beneficia di un sistema di interni brevettati e di un implementato Sistema di ventilazione integrato. Il Pista GP R è il primo casco ad offrire un sistema di idratazione, composto da una serie di canali ed una valvola posta all’interno della mentoniera. Perfetta sintesi di protezione, performance e comfort, il Pista GP R è frutto degli Agv Extreme Standards, un innovativo protocollo di design integrato che rivoluziona il metodo di progettazione e che permette di migliorare in modo misurabile e dimostrabile le performance del casco in termini di protezione da impatto, visuale periferica, design compatto, riduzione del peso, aerodinamica, ventilazione ed ergonomia. L’innovativo processo Agv Extreme Standards innalza il livello della tecnologia nella ricerca e sviluppo dei caschi e rappresenta una pietra miliare nei sistemi di protezione per la testa.