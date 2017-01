L'Aprilia rivoluziona la sua MotoGP: «Su misura per Aleix Espargaro»

SEPANG – Inizia ufficialmente con i test di Sepang, in Malesia, la stagione MotoGP 2017 di Aprilia dopo una pausa invernale che ha visto il reparto corse impegnato nello sviluppo della RS-GP, moto scesa in pista per la prima volta meno di un anno fa. «Durante la pausa invernale siamo riusciti a fare dei tangibili progressi, andando incontro alle esigenze evidenziate soprattutto da Aleix nei test 2016 – racconta il responsabile corse della casa di Noale, Romano Albesiano – Siamo in una condizione diversa rispetto a 12 mesi fa, quando abbiamo fatto debuttare la nuova moto, ora sappiamo di avere una buona base sulla quale lavorare, Sepang sarà la prima verifica di quanto analizzato e progettato in questi mesi. L'evoluzione della RS-GP ha riguardato tutti gli aspetti, sia per adeguarla ai nuovi piloti che per allinearla alle nuove norme tecniche. Per quanto concerne il motore abbiamo trovato maggiore coppia ai regimi inferiori senza perdere in potenza massima, abbiamo poi ottimizzato tutte le componenti dal punto di vista del peso, delle rigidità e dell'equilibrio generale. Le novità sono molte, per cui sarà essenziale sfruttare al meglio ogni momento disponibile in pista».

Tante novità su cui lavorare

La bella crescita mostrata dalla prima MotoGP totalmente Aprilia (a partire dall’esclusivo 4 cilindri a V stretta) nella seconda parte della scorsa stagione ha spronato tutto il team a un ulteriore salto di qualità. Dal punto di vista tecnico lo sviluppo ha seguito due direttive fondamentali: l’evoluzione di un progetto di base dimostratosi estremamente promettente e l’adattamento delle caratteristiche della moto alle richieste avanzate dai nuovi piloti dell’Aprilia. «I primi test dell’anno in Malesia rappresentano come sempre l’occasione per confrontarci con i nostri rivali: ripartiamo con grande entusiasmo perché siamo consapevoli che Aprilia ha lavorato molto durante l’inverno e ha in serbo diverse novità – spiega il team manager Fausto Gresini – Nei test svolti lo scorso novembre Aleix ci ha fornito subito buone indicazioni, sulla base delle quali è stato impostato lo sviluppo della moto 2017, e a Sepang effettueremo varie prove comparative con la RS-GP 2016 per indirizzarlo al meglio. Sam dovrà invece continuare il proprio apprendistato e l’obiettivo principale sarà fargli fare molti chilometri, inizialmente soprattutto sulla moto 2016. Rispetto a un anno fa partiamo più collaudati e con maggiore esperienza sulla RS-GP, per cui siamo fiduciosi!».

L'entusiasmo dei piloti

Aleix Espargaró, positivamente colpito dal comportamento della RS-GP nei test finora svolti, ha riconosciuto i punti di forza del prototipo Aprilia particolarmente allineati al proprio stile di guida senza evidenziare particolari criticità: «Sono molto motivato, il 2017 sarà una grande sfida per noi. Non vedo l'ora di provare la RS-GP e vedere se le modifiche fatte durante l'inverno ci permetteranno di fare un ulteriore passo in avanti rispetto alle prime prese di contatto di Valencia e Jerez. So che i ragazzi hanno lavorato molto sulla base delle mie indicazioni, Sepang sarà un test importante per capire il nostro livello». Sam Lowes, al debutto nella categoria regina dopo un percorso di graduale avvicinamento iniziato nel 2016 in alcuni test, ha come primo obiettivo quello di aumentare la sua confidenza con moto e categoria. Il pilota inglese ha lavorato senza sosta durante la pausa per farsi trovare pronto, fisicamente e mentalmente, a questa nuova sfida: «Dopo lo stop invernale è sempre una grande emozione tornare in pista per il primo test. Non vedo l'ora di tornare in sella perché a Jerez, a causa dell'infortunio, non sono riuscito a sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Il team ha lavorato sodo durante l'inverno ed io sono stato in Spagna per allenarmi e farmi trovare pronto. A Sepang il mio obiettivo è continuare a migliorare e aumentare la confidenza con la Aprilia MotoGP».