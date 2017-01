Il calendario della MotoGP 2017 è finalmente ufficiale

ROMA – La Federazione internazionale di motociclismo ha ufficializzato il calendario definitivo del Mondiale 2017. Si parte il 26 marzo in Qatar, chiusura il 12 novembre a Valencia. Due le tappe italiane: il 4 giugno al Mugello e il 10 settembre a Misano. Rispetto alla versione fornita lo scorso settembre, il Gran Premio di Germania in programma al Sachsenring è stato anticipato dal 16 al 2 luglio. Questo il calendario nel dettaglio:

26 marzo - GP Qatar (in notturna) - Losail International Circuit

09 aprile - GP Argentina - Termas de Río Hondo

23 aprile - GP Americhe - Circuit of the Americas, Austin

07 maggio - GP Spagna - Circuito de Jerez

21 maggio - GP Francia - Le Mans

04 giugno - GP Italia - Autodromo del Mugello

11 giugno - GP Catalunya - Barcellona

25 giugno - GP Olanda - Tt Circuit Assen

02 luglio - GP Germania - Sachsenring

06 agosto - GP Repubblica Ceca - Automotodrom Brno

13 agosto - GP Austria - Red Bull Ring, Spielberg

27 agosto - GP Gran Bretagna - Silverstone

10 settembre - GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano

24 settembre - GP Aragon - MotorLand Aragon

15 ottobre - GP Giappone - Twin Ring Motegi

22 ottobre - GP Australia - Phillip Island

29 ottobre - GP Malesia - Sepang International Circuit

(Fonte: Askanews)

12 novembre - GP Valencia - Comunitat valenciana, Ricardo Tormo