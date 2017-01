Ritirato, ma non troppo: Nico Rosberg resta in Mercedes

ROMA – Ritirato sì, ma non del tutto. Certo, la sua non è proprio la stessa strada scelta da Felipe Massa, che in virtù dell'effetto domino sul mercato piloti innescato proprio dalla decisione shock del campione del mondo in carica ha deciso di innestare la retromarcia dal pensionamento e tornare titolare a tempo pieno in Williams. Nico Rosberg, infatti, al momento non ha manifestato alcuna intenzione di continuare a correre, nemmeno in una categoria meno impegnativa della Formula 1. Eppure, l'ormai ex pilota tedesco non ha nemmeno voluto recidere del tutto i legami con la Mercedes, il team che gli ha offerto ospitalità nel Mondiale nelle ultime sette stagioni e che, alla fine, è riuscito a portarlo addirittura sul tetto del mondo. Rosberg, infatti, ha deciso di accettare l'offerta del team principal Toto Wolff, e di restare all'interno delle Frecce d'argento come ambasciatore, un ruolo dunque che non prevede un suo coinvolgimento attivo ma comunque di rappresentanza. Il suo primo impegno da testimonial della casa di Stoccarda è previsto già domani a Ginevra, dove presenzierà a fianco del suo ex vicino di box Lewis Hamilton al salone internazionale dell'alta orologeria nello stand di uno degli sponsor della squadra. E chissà come la prenderà l'anglo-caraibico a ritrovarsi di nuovo tra i piedi il suo ex compagno-rivale, che con il suo ritiro forse pensava di essersi tolto definitivamente di torno...

Dopo di lui

Il giorno dell'annuncio del suo nuovo ruolo in Mercedes è stato però lo stesso in cui, mettendo fine a settimane di voci e indiscrezioni incontrollate, il team tedesco ha anche finalmente ufficializzato il suo successore, Valtteri Bottas. Un nome che lo stesso Rosberg ha accolto favorevolmente: «Penso che sia un'ottima notizia – ha commentato in un video su Facebook sempre a favore dello sponsor orologiaio – Sono felice che abbiano trovato un'ottima soluzione piuttosto rapidamente, questo è grandioso. Sono sicuro che farà davvero un ottimo lavoro e che si troverà molto bene in questo team». Ma riuscirà davvero nella stessa impresa di cui è stato capace lui l'anno passato, ovvero impensierire il tre volte iridato Hamilton? «Non vedo l'ora di guardare la tv e vedere come se la caverà Valtteri, specialmente contro Lewis che è un punto di riferimento straordinario, uno dei piloti migliori di oggi e di tutti i tempi. Di sicuro non sarà facile, ma sarà molto interessante da seguire». Stavolta, dal divano.