Honda Civic Type R, il nuovo prototipo debutta al Salone di Tokyo

TOKYO – Il prototipo della nuova Civic Type R debutta ufficialmente in Asia all'edizione 2017 del Salone di Tokyo. Un prototipo che si contraddistingue per gli imponenti paraurti dalle linee aggressive, i passaruota allargati e un sensazionale spoiler posteriore. Le vendite in Giappone di Civic Berlina e Type R, entrambe di produzione europea, inizieranno in estate. La produzione di Civic Type R al via quest'anno nel Regno Unito a Swindon. Questo prototipo offre un'anteprima degli elementi stilistici della Civic Type R di nuova generazione, il cui lancio ufficiale è previsto nel corso dell'anno. La presentazione del prototipo della nuova Civic Type R a Tokyo è stata accompagnata dall'annuncio ufficiale dell'avvio in Giappone, a partire dall'estate 2017, della commercializzazione di Civic Berlina e Type R, nonché di Civic Sedan. Mentre Civic Sedan sarà prodotta presso gli stabilimenti Saitama Factory in Giappone, i modelli Berlina e Type R saranno costruiti presso il centro Honda of the Uk Manufacturing con sede a Swindon, nel Regno Unito. Dal suo debutto nel 1972, sono state prodotte in tutto il mondo circa 24 milioni di unità di Civic. La progettazione della Civic Type R di nuova generazione rientra nello stesso programma di sviluppo degli altri componenti della famiglia Civic. Tale modello sarà esportato e venduto su scala mondiale, anche negli Usa. La precedente generazione di Civic Type R era disponibile in Giappone, ma solo in quantità limitate, mentre le vendite giapponesi della nuova generazione di questa berlina ad alte prestazioni non avranno limiti.

Più grintosa

Il prototipo della Type R presenta una carrozzeria dalle linee muscolose oltre ad una serie di interventi che mirano a favorire le prestazioni aerodinamiche. Questa vettura spettacolare è avvolta da una finitura zigrinata dall'effetto in alluminio spazzolato. La celebre «H» rossa di Honda, che impreziosisce tutti i modelli Type R, è collocata al di sopra di una nuova bocchetta dell'aria sul lato anteriore. Sul frontale, le linee aggressive del paraurti sono accentuate da una fessura alata in fibra di carbonio e da un profilo rosso sportivo, che avvolge l'intera vettura. Le fessure di ventilazione contribuiscono ad allargare il paraurti mentre le griglie romboidali si affiancano alle bocchette per la ventilazione dal design scolpito. Le minigonne laterali in fibra di carbonio si estendono per l'intera lunghezza del passo, tra i cerchi in lega da 20 pollici di color nero lucido con accenti rossi e i pneumatici ad alte prestazioni. Un imponente diffusore in fibra di carbonio corre al di sotto del paraurti posteriore allargato, che è caratterizzato da tre condotti di uscita funzionali ed una coppia di alette direzionali su ogni lato. Il condotto di uscita centrale presenta un diametro ridotto ed è evidenziato da un color rosso vivo metallizzato. Le estremità laterali del tetto si slanciano verso l'aletta posteriore rendendo un effetto visivo sensazionale. La gamma Honda esposta al centro congressi Makuhari Messe della Prefettura di Chiba comprende una varietà di automobili e motociclette, oltre a numerosi modelli da corsa che gareggiano in Formula 1, nel MotoGP e nella Super Gt.

(Fonte: Askanews)