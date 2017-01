Il grande cuore della MotoGP: una donazione per i terremotati del centro Italia

ROMA – Dodicimila euro, anzi, per la precisione 12.156,69 euro: sono le donazioni raccolte dalla comunità della MotoGP a favore delle vittime dei terribili terremoti nel centro Italia dello scorso agosto. Questa tragedia ha scosso particolarmente tutto il circus delle due ruote, in particolare i tanti addetti ai lavori italiani che sono originari o hanno parenti nelle zone colpite, ma anche coloro che hanno lavorato per squadre di quel territorio. Per questo l'organizzazione del campionato, la Dorna, ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi a Silverstone, a margine del Gran Premio di Gran Bretagna, tramite la vendita di magliette per solidarietà. I piloti, le squadre, gli sponsor, gli organizzatori e i semplici tifosi le hanno acquistate in massa per sostenere questa causa benefica, tanto da riuscire a raccogliere questa importante cifra che verrà tutta devoluta a favore della ricostruzione delle case abbattute dal sisma. La donazione è già stata inviata alla Cruz Roja spagnola, che nei prossimi giorni provvederà a inviarla ai colleghi della Croce rossa italiana.