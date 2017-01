Il ritorno di Valentino Rossi: così inizia la preparazione per la nuova stagione

TAVULLIA – Sono state vacanze di Natale movimentate, quelle di Valentino Rossi. Mentre molti rivali, come il suo ex compagno di squadra Jorge Lorenzo, optavano per un tranquillo inverno in famiglia, il Dottore si è circondato invece degli amici di sempre, come Mattia Pasini, e dei colleghi della sua Vr46 Riders Academy per ferie a tutta neve a Madonna di Campiglio. Così, tra una sciata, e soprattutto un giro sullo snowboard, il nove volte campione del mondo si è tenuto in allenamento, ma allo stesso tempo non si è mai veramente allontanato dai riflettori della stampa. Di lui si è parlato, ad esempio, quando il Comune di Pinzolo ha deciso di concedergli la cittadinanza onoraria, visto il particolare legame che ha dimostrato con il territorio dolomitico che «da anni frequenta per trascorrere periodi di riposo», ha spiegato il sindaco. Ma anche per ragioni meno encomiabili, come l'incidente stradale di cui è stato vittima sul ghiaccio con la sua Audi Rs6: nessuna conseguenza fisica per lui, ma tanti danni riportati dall'auto, specialmente nel posteriore, sul cerchio e agli scarichi.

Il calendario dei prossimi impegni

Tutto archiviato, però, e in fretta. Da ieri, infatti, Valentino Rossi è «tornato in moto dopo la pausa, subito con una buona sensazione», come ha scritto sul suo profilo ufficiale di Facebook a corredo di un'immagine che lo mostra di nuovo in sella alla sua fida moto da enduro con cui gira sullo sterrato del suo Ranch a Tavullia. Le preparazioni per la stagione 2017 sono ricominciate, dunque, con la consueta metodicità che lo contraddistingue, curando maniacalmente ogni dettaglio e non lasciando nulla al caso. Anche dall'allenamento, fisico e di guida, che riuscirà a portare avanti nel corso dell'inverno, infatti, dipenderà il suo stato di forma all'inizio della stagione, cruciale per rilanciare fin dal primo semaforo verde la difficile sfida al campione del mondo in carica Marc Marquez. Proprio questo weekend, ad esempio, la sua pista privata ospiterà la 100 km dei campioni: cinquanta giri sul percorso della cosiddetta Biscia dove i piloti, scelti rigorosamente su invito dal fenomeno pesarese, si sfideranno a coppie. L'anno scorso fu proprio lui a vincere, a fianco di suo fratello Luca Marini. Poi sarà già tempo di impegni ufficiali: tra una settimana, giovedì 19, a Madrid la Yamaha svelerà la sua nuova moto per la stagione 2017, che si preannuncia profondamente rivista nel motore e nel telaio per recuperare il distacco accumulato l'anno scorso dalla Honda, ma presenterà pure il suo nuovo compagno di squadra Maverick Vinales. E da fine mese, per la precisione dal 30 gennaio a Sepang, arriverà già il momento di fare sul serio, con i primi test collettivi pre-stagionali della MotoGP. Allora sì che le vacanze saranno davvero solo un lontano ricordo.