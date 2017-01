Porsche 911 Gts, la nuova versione sportiva passa al turbo

DETROIT – Porsche scopre la nuova versione 911 Gts con nuovi propulsori ed equipaggiamento pregiato. A partire da marzo 2017 saranno infatti disponibili complessivamente cinque nuove versioni: 911 Carrera Gts a trazione posteriore, 911 Carrera 4 Gts a trazione integrale, rispettivamente Coupé e Cabriolet ed infine la 911 Targa 4 Gts a trazione integrale. I modelli Gts godranno di maggiore potenza e quindi di performance più sportive, i motori turbocompressi boxer a sei cilindri saranno di nuova concezione con un aumento dei cavalli fino a 450. Si parla infatti di ben 30 Cv in più rispetto alla 911 Carrera S e di 20 Cv in più rispetto il modello Gts. La coppia massima di 550 Nm è subito disponibile fra 2.150 e 5 mila giri/min ed assicura valori di accelerazione e ripresa ulteriormente migliorati a tutto vantaggio di chi vuole esagerare un pò. Le prestazioni non sono da meno, bastano infatti appena 3,6 secondi per schizzare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima di ogni modello Gts si attesta ben oltre i 300 km/h. (il record stabilito con cambio manuale e trazione posteriore è di 312 km/h). Porsche per la versione Gts ha pensato anche di rendere ancora più confortevoli le sedute all'interno dell'abitacolo inserendo sedili in Alcantara con nuove cuciture. I sedili sportivi Plus, con regolazione elettrica a quattro vie e scritta Gts sui poggiatesta, offrono ora un migliore contenimento laterale e un maggiore comfort.

(Fonte: Askanews)