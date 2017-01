Audi Q8 concept, il Suv (ibrido) che si crede una coupè

DETROIT – Al Motor Show di Detroit Audi ha presentato un nuovo segmento di auto di lusso, abbinando l'ampia spaziosità di un Suv alle prestazioni emozionanti di un coupè di prestigio, la Q8 concept. Lunga 5,02 metri e con un passo di tre metri la nuova Audi Q8 concept dispone di una generosa capienza sia per i bagagli che per tutti e quattro i passeggeri. Una volta seduti a bordo si percepisce subito come futuristica è anche la soluzione adottata per l'azionamento dei comandi e la loro visualizzazione, vengono infatti utilizzati display touch, affiancati dal sistema Audi virtual cockpit future ed un head-up display aumentato. Tutte le indicazioni di cui il guidatore necessita vengono poi mostrate in un nuovo design digitale che focalizza coerentemente l'attenzione sulle informazioni più importanti. Esternamente la Q8 concept si identifica con una griglia del radiatore definita con sei importanti modanature doppie verticali che evidenziano l'altezza del muso, alle estremità invece troviamo, con inserto in alluminio, le ampie prese d'aria. Tra le particolarità di questa nuovissima Q8 segnaliamo un'ulteriore importante tecnologia che è rappresentata dagli anabbaglianti e abbaglianti, qui viene impiegata la tecnologia laser a matrice digitale caratterizzata da un'impronta luminosa a X di colore blu. Il raggio di luce generato, scomposto in oltre un milione di pixel, è in grado di illuminare la strada con un'alta risoluzione e con un'estrema precisione a tutto vantaggio della sicurezza.

La risposta alla Bmw X6

Per la trazione la Q8 si avvale di un spinta ibrida plug-in costituita da due motori, il primo a combustione 3.0 Tfsi da 333 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia massima mentre il secondo è elettrico e genera 100 kW (136 Cv) di potenza e 330 Nm di coppia. Quest'ultimo è integrato con il cambio tiptronic a otto rapporti assieme a una frizione di separazione. Nel suo complesso, questo sistema di propulsione è in grado di sviluppare ben 330 kW (448 Cv) di potenza massima e 700 Nm di coppia, grazie ai quali l'Audi Q8 concept può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e raggiungere i 250 km/h di velocità massima. Il tutto sempre nel rispetto della norma vigente per i veicoli ibridi plug-in, il risultato finale è infatti un consumo di appena 2,3 litri di carburante ogni 100 km, equivalenti a 53 grammi di Co2 al chilometro.

(Fonte: Askanews)