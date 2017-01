Il 21 febbraio arriva la nuova Renault di Formula 1

ROMA – Il team Renault di Formula 1 presenterà la sua nuova monoposto per la stagione 2017 martedì 21 febbraio, come ha annunciato lo stesso team in un tweet sulla sua pagina. Non si conoscono ancora il luogo e il programma dettagliato della cerimonia di svelamento. La squadra svelerà l'auto sei giorni prima dei primi test ufficiali, che si svolgeranno tra il 27 febbraio e il 2 marzo a Barcellona. Al volante il nuovo acquisto tedesco Nico Hülkenberg ed il riconfermato giovane britannico Jolyon Palmer. La Renault presenterà la sua vettura due giorni prima della Mercedes, attuale campione del mondo in carica, e tre giorni prima della Ferrari. Il Mondiale di F1 avrà invece inizio il 26 marzo sul circuito australiano di Melbourne.

(Fonte: Askanews)