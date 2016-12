Valtteri Bottas-Mercedes: è fatta. Il pilota visita in segreto il team

BRACKLEY – Valtteri Bottas visita in gran segreto la Mercedes: una notizia che rappresenta più di un indizio su chi sostituirà Nico Rosberg al fianco di Lewis Hamilton. A rivelare il blitz del pilota finlandese al quartier generale delle Frecce d'argento è stato il sito specializzato Motorsport, secondo il quale Valtteri si sarebbe recato a Brackley, dove ha sede la scuderia campione del mondo di Formula 1, prima di Natale e avrebbe anche preso le misure del posto di guida della monoposto Mercedes per il 2017. La testata internazionale non chiarisce se Bottas abbia già firmato o meno il contratto che lo legherà al team iridato. Il sostituto di Rosberg, comunque, non sarà ufficializzato prima di gennaio. Ma la recente decisione di Felipe Massa di posticipare la sua pensione e rimanere un altro anno in Williams avrebbe ulteriormente agevolato il passaggio del finlandese al team tedesco.

(Fonte: Askanews)