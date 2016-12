A Bologna la festa per i trent'anni dell'indimenticato Marco Simoncelli

BOLOGNA – Sono passati poco più di cinque anni da quel Gran Premio di Malesia che Marco Simoncelli non ha mai concluso. E quasi sei compleanni senza di lui. Ma la voglia di festeggiare Marco e il suo 20 gennaio con tanti amici è rimasta integra, forte. E così anche nel 2017 Sergio Sgrilli e la sua allegra brigata metteranno in scena la sesta edizione del «Buon compleanno Sic». Stavolta sarebbero stati trent'anni, un traguardo importante nella vita di un ragazzo, e si torna verso casa, anche se ci si ferma a Bologna. Emilia, terra di passione, confine di Romagna: tutte le strade portano, stavolta, al teatro Il Celebrazioni di via Saragozza 234, Bologna. Dove il prossimo 19 gennaio alle ore 21, guidati da Sergio ci saranno, tra gli altri, Paolo Cevoli, Paolo Migone, Cacioppo, Duilio Pizzocchi, Andrea Poltronieri... Le prevendite per l’evento che devolverà la totalità dell’incasso alla fondazione Simoncelli inizieranno domani, 23 dicembre.