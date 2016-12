Toto Wolff: «Perché non abbiamo voluto Fernando Alonso alla Mercedes»

ROMA – Toto Wolff chiude a Fernando Alonso in Mercedes. Né lui, né altri piloti di primo piano saranno al fianco di Lewis Hamilton il prossimo anno. Troppo rischiosa la possibilità che si ripeta uno scontro interno al team come accadde nel 2007, quando l'allora debuttante inglese fu compagno di squadra del due volte campione del mondo spagnolo in McLaren. «Non immagino lo scenario Hamilton-Alonso, anzi vorrei evitarlo, mentre penso che la combinazione formata da Lewis e Pascal sarebbe esplosiva», ha dichiarato il team principal della Mercedes al giornale tedesco Kolner Express. La Mercedes è ancora alla ricerca di un pilota dopo l'abbandono della Formula 1 da parte di Nico Rosberg. Il Pascal di cui parla Wolff è Wehrlein, già terzo pilota delle Frecce d'argento. Ma ad accasarsi alla corte di Stoccarda potrebbe essere invece Valtteri Bottas: il pilota della Williams che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già raggiunto l'accordo con la Mercedes.

(Fonte: Askanews)