Avete mai sognato di comprare una MotoGP? Con Aprilia si può

ROMA – Quella di Aprilia Rsv4 è tra le storie sportive più vincenti in assoluto per un singolo modello nella categoria delle derivate di serie. Dal 2009 a oggi nel palmarès di questa straordinaria V4 italiana sono entrati sette titoli iridati nel campionato mondiale Superbike, con l'ulteriore suggello, nella stagione 2015, della vittoria dei titoli piloti e costruttori nella Superstock 1000. Una straordinaria carriera agonistica che nasce da una leadership tecnica del modello di serie, costantemente riaffermata delle molteplici vittorie nelle prove comparative organizzate dalle più autorevoli riviste motociclistiche mondiali.

Aprilia Racing, la piattaforma di sviluppo, innovazione e sperimentazione più avanzata del gruppo Piaggio, ha varato l’anno scorso il programma chiamato Factory Works per rendere disponibile la stessa tecnologia sviluppata per la moto campione del mondo, a coloro che intendano competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie o che desiderino avere una Rsv4 dalle performance ottimizzate per l’uso in circuito. Il programma prevede la realizzazione di Rsv4 Factory Works sviluppate secondo i regolamenti dei campionati Superstock e Superbike dei diversi Paesi, con differenti livelli di preparazione di ciclistica, elettronica e motore. Lo straordinario progetto arriva, nel 2017, a toccare un nuovo apice, introducendo una versione ancora più spinta di Rsv4, denominata Fw-Gp, equipaggiata del motore V4 con alesaggio portato a 81 mm e dotato di distribuzione a valvole pneumatiche, configurazione simile a quella con cui Aprilia ha ufficialmente corso nel campionato mondiale MotoGP nel 2015. Aprilia Racing, per prima, mette quindi a disposizione di tutti la tecnologia sviluppata in MotoGP, accompagnata da una serie completa di servizi esclusivi prima, durante e post vendita, che mirano non solo a rendere questa esperienza davvero unica e irripetibile, ma anche a permettere al cliente di sfruttare al massimo tutto il potenziale di cui Rsv4 Fw-Gp è capace.

Le parole del boss

Romano Albesiano, responsabile tecnico Aprilia Racing commenta la nuova straordinaria iniziativa: «Da sempre Aprilia Racing compete nei campionati mondiali di velocità più selettivi, come la MotoGP, per acquisire esperienza e sviluppare tecnologie da portare anche sul prodotto di serie. Rsv4 è il miglior esempio della stretta collaborazione che esiste tra il mondo racing e la produzione. Con il programma Factory Works, Aprilia Racing offre oggi qualcosa di più, qualcosa di davvero unico nel suo genere, ovvero la possibilità di possedere una vera moto da corsa. I livelli di sofisticazione disponibili sono differenti: si parte da una Rsv4 ottimizzata per la pista, passando per la versione Sstk (in tutto la moto che ha dominato la Superstock 1000 2015) fino ad arrivare ad una vera Superbike. Per il 2017 abbiamo voluto spingerci oltre, mettendo a disposizione una configurazione di RSV4 estrema, dotata di motore con distribuzione a valvole pneumatiche. Con la Fw-Gp Aprilia Racing riserva ai propri clienti non solo la tecnologia sviluppata in MotoGP, ma anche uno speciale trattamento di informazione, assistenza e regolazione della moto, prima, durante e dopo l’acquisto, come succede con i piloti che corrono con Aprilia Racing, per consentire loro di sfruttare al massimo tutto il potenziale di questa eccezionale moto».